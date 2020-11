Det er skuffende, at Retten i Roskilde ikke fradømte jagttegnet for den 72-årige mand, som er fundet skyldig i at forgifte en fredet musvåge, mener biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted. Foto: Erik Biering, Dansk Ornitologisk Forening

Ornitologforening kritiserer giftdom: - Det burde have kostet jagttegnet

Det burde have kostet den 72-årige mand jagttegnet, at han nu er dømt skyldig i at forgifte en fredet musvåge. Det mener Dansk Ornitologisk Forening, som har fulgt sagen i Retten i Roskilde tæt.

Her blev en 72-årig mand fra Køge kendt skyldig i at have overtrådt dyreværnsloven og bekendtgørelsen om jagt og vildtforvaltning ved at lægge giftstoffet carbofuran i en død fasan i Lellingeskoven, som musvågen efterfølgende spiste af og døde. Manden blev idømt 40 dages betinget fængsel.