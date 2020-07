Se billedserie Claus René Olesen er fortrøstningsfuld for det lokale erhvervsliv i Borup trods konsekvenserne af corona-nedlukningen. Foto: Simon de Visme

Optimismen lever i Borup

Køge - 06. juli 2020 kl. 17:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lørdag formiddag. Mørke skyer trækker ind over Borup, og støvregnen ligger som en let dyne over byen. Mens trods dårligt vejr og efterdønninger fra coronakrisen er der fortrøstning at spore hos det lokale erhvervsliv, der kan skimte lyset på en ellers grå dag.

Langs hovedgaden er der opstillet 60 flagstænger med dannebrogsflag, som danner en flagallé, og på Savværksgrunden er de lokale inviteret ind for at se på nypudsede veteranbiler. Alt sammen for at få flere mennesker på gaden og i sidste ende ind i butikkerne, fortæller Claus René Olesen, der er formand for Borup Erhverv.

- Det handler om at åbne byen igen, sørge for at folk bruger den og få gang i virksomhederne. Veteranbilerne er et trækplaster og skaber glæde, men det ville selvfølgelig have været sjovere i solskin, siger han.

Begrænset af corona Det var Borup Erhverv, der stod for lørdagens arrangement, men det blev ikke helt lige så stort, som foreningen havde håbet. Tanken var at lukke Hovedgaden helt ned for trafik og parkere veteranbilerne på den lukkede vej. Derudover skulle der indvies en digital bytur, som ville tage sin begyndelse ved stationen.

Men på grund af de nuværende retningslinjer om afstand og smittefare blev arrangementet tvunget ned i mindre skala. Borup Erhverv fik nemlig at vide af politiet, at hvis man ville lukke Hovedgaden, måtte der maksimalt være 50 mennesker i området, og den opgave ville være for svær at administrere, forklarer Claus René Olesen.

I stedet var bilerne parkeret på grusområdet ved Savværksgrunden, hvor frivillige stod klar ved indgangen og holdt øje med, at man ikke overskred begrænsningen på de 50 personer.

Derudover måtte man kigge langt efter en indvielse af den nye bytur rundt i Borup, som fungerer via såkaldte QR-koder på mobiltelefonen. En indvielse ville nemlig samle for mange mennesker, og derfor måtte folk selv finde det digitale tiltag og tage turen rundt i byen forbi kirken, skulpturparken, biblioteket og Borup Kino.

- Reglerne har selvfølgelig gjort det lidt besværligt, men vi gør, hvad vi kan. Vi må leve med det, for det her er ikke forbi i morgen, påpeger Claus René Olesen.

Mere tryghed Han fortæller, at der så småt er kommet gang i erhvervslivet i Borup efter nedlukningen, men der er stor forskel på, hvor hårdt de enkelte brancher er ramt.

Formanden peger på de lokale fodterapeuter og massører, der har været tvangslukket, men som nu har travlt med at behandle folk, som eksempelvis har arbejdet hjemme i en dårlig arbejdsstilling.

- Og samtidig har vi detailhandlen og restauranterne, som har været begrænsede og nok må vænne sig til situationen i hvert fald en måned mere. Generelt er folk optimistiske og forhåbningsfulde, men personligt er jeg bekymret for, hvor mange som har en stor nok omsætning lige nu, siger Claus René Olesen.

Derfor handler det om at gøre borgerne trygge, så de igen tør bruge de lokale butikker og restauranter. Lige præcis det var målet med lørdagens arrangement, og efter en tur rundt i gaderne var det tydeligt, at flere var mødt op trods det grå og våde vejr.

- Giver mere liv Foran Borup Beauty på Hovedgaden er den røde løber rullet ud side om side med et par fakler, som holder skansen i regnen. Indenfor i klinikken er der godt med mennesker, for der er både åbningstilbud og gratis massage.

Klinikfællesskabet har valgt at kombinere en relancering og planlagt åbningsreception med lørdagens lokale arrangement med flagallé, bytur og veteranbiler, som også får positive ord med på vejen.

- Det er fantastisk, for det giver mere liv og folk kommer ud og ser os, siger Lykke Vedsted, der er massør og lejer sig ind i fællesskabet.

Den gode stemning ser langt hen ad vejen ud til at smitte mellem de lokale erhvervsdrivende, og hos erhvervsforeningen tror man også på en positiv fremtid.

- Folk giver ikke så nemt op, og generelt set er borgerne i Borup gode til at støtte deres lokale virksomheder, så vi er fortrøstningsfulde, fastslår Claus René Olesen.