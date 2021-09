Butikschef Cæcilia Langborg-Hansen ser frem til at byde køgenserne inden for i den nye Smarteyes-butik i Nørregade. Foto: MICHAEL BERG PHOTOGRAPHY

Optikerkæde åbner ny butik i Køge

Køge - 01. september 2021 kl. 18:36

Torsdag 2. september slår optikerkæden Smarteyes dørene op til sin nye butik i Køge.

- Vi ser et stort potentiale i Køge, og derfor glæder vi os meget til at åbne den 15. Smarteyes-butik i netop Køge. Vi tror på, at det er vigtigere end nogensinde før at tilbyde optik af høj kvalitet til priser, der er transparente. Vi er overbeviste om, at befolkningen i Køge vil tage godt imod vores koncept med prisvenlig skandinavisk kvalitetsoptik, lyder det fra Mads Poulsen, administrerende direktør i Smarteyes.

Den nye butik åbner på adressen Nørregade 7A i de lokaler, hvor Havanna Shoes tidligere havde lokaler. Butikken bygges i et splinternyt butikskoncept med det nyeste optiske udstyr og et fokus på brilleoplevelser ud over det sædvanlige.

På åbningsdagen den 2. september kan kunder komme forbi butikken og blive stylet kvit og frit af en makeup-artist og få taget et professionelt billede af fotografen Michael Berg. Samtidig er det muligt at deltage i konkurrencen om at vinde en helt ny brillegarderobe.

- Vi glæder os til at invitere kunder indenfor til et brag af en åbningsfest. På åbningsdagen har vi tre par valgfrie briller i skandinavisk design på højkant. Det har vi, fordi vi synes, at du skal have mulighed for flere briller at skifte mellem. Hvorfor har så mange af os kun en brille, men fem par sko? Vores optikere og salgsassistenter står klar til at hjælpe med at finde de helt rigtige briller, lyder det fra butikschef Cæcilia Langborg-Hansen.