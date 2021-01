Køge Svømmeklub håber, at drømmene om en udvidelse af Køge Svømmeland med en tilbygning mod Lyngvej, der kan bane vej for et 50 meters bassin, kan blive genoplivet. Foto: Bjørn Armbjørn

Opråb fra svømmeklub: - Vi drømmer om mere vand

Man behøver ikke at begynde forfra, for store dele af fundamentet er allerede på plads. Gennemregnet, drøftet og diskuteret og klar til at føre ud i livet, hvis der en dag afsættes kommunale budgetkroner til det.

Det mener Lars Warm, formand for Køge Svømmeklub, når talen falder på svømmeklubbens langvarige ønske om at få udvidet Køge Svømmeland i Ølby Center. Et ønske, der for nylig blev genopfrisket og gentaget i et jubilæumstillæg, bragt i Ugeavisen Køge i forbindelse med Køge Svømmeklubs 50 års jubilæum.