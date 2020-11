Se billedserie Evigtunge Erik Vitcetz med sit bud på skabelsesberetningen i følge den nordiske mytologi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Oplev skabelsen på nordisk manér og kvindelige kunstudtryk

Køge - 02. november 2020 kl. 17:25 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Erik Vitcetz og fire af hans kvindelige kolleger udi kunsten havde mere end travlt søndag formiddag med at gøre klar til en ny spændende og varieret udstilling i Bødkergården.

Jeg venter lige, til du er helt færdig med dine ting, før jeg begynder at stille op.

- Hold da op. Toget kørte kun til Solrød, og så måtte jeg tage en bus resten af vejen. Det tog 50 minutter.

Der var om ikke panik så i hvert fald hektisk travlhed søndag formiddag i de hyggelig gamle lokaler i Bødkergården i Kirkestræde.

Her var den lokale kunstner Erk Vitcetz og fire kvindelig kunstnere ved at gøre klar til ny udstilling.

Travlheden skyldtes, at der var planlagt fernisering søndag formiddag kl. 11, men på grund af et praktisk kiks, kunne de fem kunstnere ikke få adgang til lokalerne som planlagt lørdag over middag, men først søndag formiddag.

Kunst med bussen

Og så var det ellers bare med at få pakket kunstværkerne ud og stillet eller hængt op.

Mens de andre fire var i fuld sving ankom Tina Hvid med to flyttekasser fyldt med keramik - og en lille, meget glad hund.

Hun var blevet snydt af togtiderne og var endt i Solrød i stedet for i Køge, og så måtte hun ellers få bakset både flyttekasser og hund i en bus til Køge, inden hun lidt stresset endte på den rette adresse i Kirkestræde.

Her kunne hun så begynde at pakke sine meget specielle keramik-værker ud. Kunstværkerne får på grund af en særlig glasur-teknik en helt skinnende overflade, der minder meget om plastik, og det er helt bevidst.

- Jeg elsker den glathed, der er over værkerne, og at folk tit lige skal hen og røre for at finde ud, hvad det er, fortalte hun med hovedet nede i en af flyttekasserne.

Imens var Helle Waltersen i samme lokale var ved at hænge sine smukke landskabsmalerier op.

- Jeg har malet det meste af mit liv, fik hun fortalte midt i den travle ophængning.

- Gennem mit arbejde som designer brugte jeg meget tid foran computeren, og her var maleriet vigtigt for at bevare den side af min kreativitet.

Glas og natur

Oppe på førstesalen var to andre af Erik Vitcetz' gæste-udstillere også i fuld gang, og Hanne Møller Laur- sen fik lov til først at dekorere væggene med sine farverige naturmalerier, mens Kathe Rasmussen ventede med at arrangere sine forskellige glasværker.

- Jeg har malet i godt tyve år, og er lige nu midt i en periode, hvor der er mange dyr i mine motiver, fortalte Hanne, mens Kathe forklarede om den særlige tiltrækning ved glas og lys.

- Jeg arbejder meget med almindelig vinduesglas og er vild med de effekter, jeg kan opnå med farver og lys sagde hun.

Nordisk og asiatisk

Tilbage i stueetagen var Erik Vitcetz selv ved at have fået sine karakteristiske smede-værker stillet op, og de tager publikum med på en rejse til både den nordiske mytologi og en asiatisk markedsplads.

Hans fantasi kører som altid på fulde omdrejninger og det store værk om skabelsen i følge den nordiske mytologi er fuld af små finurlige detaljer og tråde, der rækker helt ind i 2020.

- Man kan jo sige, at dengang - ifølge skabelsesberetningen i den nordiske mytologi - der opdagede de nordiske guder, at deres leder ikke duede - så slog de ham ihjel. I dag får en uduelig leder et gyldent håndtryk og 17 mio. kroner, sagde Erik Vitcetz med et skævt smil.

- Og samtidig kan man se, at én kæmpe kan ikke selv bære himmelhvælvet, men det kan fire dværge - når bare de arbejder sammen.

På udstillingen præsenterer Erik Vitcetz desuden nogle af sine nyeste værker, der blandt andet omfatter en flok herlige asiatiske spillemænd og en glasskulptur befolket af »Vildtfolket«.

- Her kan man som beskuer selv rykke rundt på kunstværket og selv bestemme, hvad de små figurer laver, sagde han.

Udstillingen i Bødkergården kan ses i denne uge mandag-fredag kl. 12-17 og lørdag-søndag kl. 11-15. Der er gratis adgang.