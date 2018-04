En far til et barn på Asgård Skole i Køge skubbede tirsdag formiddag en ansat i skolens ledelse flere gange i brystet.

Send til din ven. X Artiklen: Ophidset far skubbede ansat i skoleledelse flere gange i brystet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ophidset far skubbede ansat i skoleledelse flere gange i brystet

Køge - 25. april 2018 kl. 13:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utilfredsheden var stor hos en 59-årig mand fra Køge, som tirsdag morgen havde henvendt sig på kontoret på Asgård Skole i Køge for at lave en ansøgning for sit barn. Faren endte nemlig med at skubbe i en skolemedarbejder flere gange i brystet af ren ophidselse. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, som fik anmeldelsen tirsdag klokken 9.54.

Ifølge politiet havde manden fra Køge fået at vide af skolepersonalet, at ansøgningen ikke kunne forventes at blive imødekommet. Efterfølgende bad den 59-årige om noget vand men blev henvist til toilettet, og begge dele hidsede manden op, beskriver politiet.

Derfor hævede faren stemmen og talte mindre pænt til personalet, hvorefter en mandlig ansat kom til stedet og bad den 59-årige om at dæmpe sig. Det resulterede dog i, at faren flere gange skubbede medarbejderen i brystet. Medarbejderen er ifølge politiet uskadt.

Sigtet for vold Faren blev forgæves forsøgt tilbageholdt, men han slap væk og kørte fra stedet i en bil. Senere fandt politiet dog frem til manden på sin bopæl, hvor de kortvarigt anholdte ham.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den 59-årige far blev sigtet for vold mod nogen i offentlig tjeneste, afhørt i sagen og herefter løsladt. Sagen vil senere blive afgjort på et retsmøde.

- Der er taget hånd om det På Asgård Skole fortæller skoleleder Susanne Kusk, at man har håndteret tirsdagens episode, og at den forurettede medarbejder var en fra ledelsen.

- Vi havde en episode, hvor nogen var meget højrøstet, og der er taget hånd om det nu. Ingen er kommet til skade, og personen fra ledelsen er helt tryg, siger Susanne Kusk.

Hun fortæller, at man har informeret resten af skolen om episoden.

- Vi har skrevet ud til forældre om episoden, for rygter kan jo løbe hurtigt, siger skolelederen og fortsætter:

- Selvom vi helst havde været det foruden, så får vi testet vores beredskab af i forhold til en situation, som ikke skal ske. Vi synes, at vi har håndteret det på den bedste måde.

Ifølge Susanne Kusk bliver der aldrig taget let på sådan en episode.

- I det øjeblik vi har forældre eller andre udefrakommende, som på nogen måde optræder, som vi ikke forventer, så er det alvorligt. Vi betragter enhver situation, hvor nogen føler sig krænket, som alvorlig. Derfor tager vi også samtaler med de pågældende, siger hun.