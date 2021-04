Tirsdag formiddag var der ifølge Falcks hjemmeside op til 2,5 times ventetid ved testcenteret i Køgehallerne, men på stedet virkede det umiddelbart til at gå lidt hurtigere end det. Falck opfordrer dog alle til at komme i god tid før lukketid. Foto: Torben Thorsø

Opfordring efter travl påske: - Kom i god tid

Køge - 06. april 2021 kl. 11:33 Af Torben Thorsø og Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Op til tirsdagens delvise genåbning af samfundet har der ikke overraskende været pres på coronatestsystemet.

Således også hen over påsken, hvor hundredtusindvis har besøgt testcentrene. Og hvor et mindretal er gået forgæves. I nogle af Facebooks afkroge kan man således læse, at mindst et par håndfulde borgere i løbet af dagstimerne kørte forgæves til Falck-testcenteret på Campus Køge.

Pressechef i Falck, Lisbeth Nedergaard, er ikke dog umiddelbart bekendt med, at der skulle have været fejl i informationerne på Falcks hjemmeside. Hun »fulgte det minutiøst« mandag, fortæller hun:

- Og det er generelt vores opfattelse, at man vil være godt orienteret om status, hvis man tjekker vores hjemmeside løbende, siger Lisbeth Nedergaard.

Sendt hjem igen Ved Køgehallerne var der lang kø mandag aften, fortalte Klaus Nielsen, der tirsdag formiddag var mødt op igen:

- Jeg oplevede en superlang kø i går, hvor jeg stod her 30-40 minutter, før de lukkede klokken 20.00 og sendte mig og resten hjem.

Han troede ellers lige, at han kunne nå det mandag før lukketid og var ikke den eneste, der måtte forlade teststedet ved Køgehallerne:

- Jeg hørte fra flere, at der var kaos rundt omkring, fordi mange steder var lukket, og at flere for eksempel kørte helt til Amager for at blive testet i går. Det gjaldt jo blandt andet dem, der gerne ville i skole i dag, fortsætter Klaus Nielsen.

Han bliver jævnligt testet i forbindelse med arbejdet og glæder sig nu til også at kunne besøge frisøren igen.

Et andet sted i køen tirsdag formiddag stod kæresteparret Ida Kvist Holmberg og Christoffer Scharff, der netop skulle i skole med en negativ test i lommen:

- Vi skal på Køge Gymnasium i dag og kan ikke komme ind uden en negativ test. Det er helt fint at blive testet, så vi ikke er med til at sprede smitte - men det er bare noget lort at stå i kø, siger de.

Tirsdag formiddag havde de dog kun ventet 20 minutter, før de blev lukket indenfor på teststedet.

Falck: Kom i god tid Falcks hjemmeside fortalte her til formiddag derimod, at der er op mod 2,5 times ventetid ved Køgehallerne. Og med en kommende stigning i antallet af test grundet indførelsen af coronapasset vil det givetvis kræve tålmodighed hos borgerne, når de ankommer til teststederne.

For at lette trykket frem mod lukketid opfordrer Falck da også til, at borgerne i videst muligt omfang kommer i god tid.

- Vi vil klart anbefale, at man kommer i god tid før lukketid. Hvis alle ankommer lige før lukketid, vil nogen gå forgæves og hjem med uforrettet sag, da vi ikke kan stå i timevis efter lukketid, siger Lisbeth Nedergaard.

Adspurgt til, hvad Falck gør for at sikre tilstrækkelig kapacitet, svarer Lisbeth Nedergaard, at man opfylder alle de krav, som regionerne opstiller.

- Vi har i den senere tid ansat, uddannet og trænet omkring mange nye podere, åbnet lige knap 200 teststeder og oprustet til en kapacitet på over 100.000 tests om dagen. Med andre ord har vi gjort alt, hvad der står i vores magt og præcis, hvad regionen beder os om, siger Lisbeth Nedergaard.