Nils Bo Hermansen vil kæmpe for, at kommunens handicappede kan få en borgerrådgiver. Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Opfordrer kommunen til at ansætte rådgiver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfordrer kommunen til at ansætte rådgiver

Køge - 24. juli 2021 kl. 12:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Nils Bo Hermansen har et helt særligt ønske til Køge Kommune.

Han er nyvalgt formand for Danske Handicaporganisationer i Køge og han opfordrer nu til, at der ansættes en borgerrådgiver på kommunens handicapområde.

En rådgiver, der skal sikre handicappede borgere bedre løsninger og større tilfredshed, lyder det fra formanden.

- Kommunen har nu vedtaget en handicappolitik med flotte ord, men nu skal der handling bag. Gennem de nedsatte arbejdsgrupper vil vi have en indstilling af blandt andet en borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren skal være en uafhængig person, som hjælper borgere med eksempelvis information, vejledning til ankesager og indgange til kommunen, siger Nils Bo Hermansen.

Han understreger, at rådgiveren ikke skal føre sager, men vejlede.

Win-win Nils Bo Hermansen mener desuden, at ansættelsen af en borgerrådgiver også vil været et positivt værktøj for kommunen.

- Jeg vil vove at påstå, at det bliver en win-win-situation for alle. Kommunen vil selvfølgelig gerne have så få ankesager som muligt. Hvis borgeren bliver vejledt korrekt, vil det sænke mængden af ankesager, siger han og uddyber, at Køge kommune vil kunne spare ressourcer på ankesager og styrke sit image.

Nils Bo Hermansen fortæller, at nuværende ansatte i Køge Kommune også kan hjælpe handicappede borgere, men at det ikke er altid, at borgerne oplever, at der bliver sat tid af til deres henvendelser, og de ikke altid får den nødvendige tillid.

Flere kommuner Danske Handicaporganisationer i Køge peger på, at flere kommuner har indført borgerrådgivere, der vejleder kommunen og borgeren om muligheder og vilkår på handicapområdet.

Kommuner kan få økonomisk støtte til en borgerrådgiver, da der er nedsat en særlig pulje på finansloven, fortæller Nils Bo Hermansen. Det opfordrer han Køge Kommune til at udnytte.

Ifølge Nils Bo Hermansen vil konkretiseringen af kommunens handicappolitik være central i organisationens engagement i den kommende kommunale valgkamp.

Danske Handicaporganisationer er en sammenslutning af lokale handicaporganisationer, der arbejder politisk for handicappedes mulighed for fuld og lige deltagelse i samfundslivet.