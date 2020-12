Man kan i den kommende tid besøge Opfindernissen i hans værksted under børnebiblioteket. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Opfindernissen er på spil i julekælderen

Nede i kælderen under et af kongerigets ældste huse sidder Opfindernissen og glæder sig til den kommende højtid.

Det er her Opfindernissen holder til i hele december - men han gemmer sig, når der kommer folk på besøg.

- Hvis man er heldig kan man måske høre ham pusle et sted i rummet, hvisker bibliotekar Jacob Kobbernagel, da han viser ned i det stemningsfulde rum under Køge Børnebibliotek. Her er døren åbnet til Opfindernissens værksted, så man kan gå på opdagelse i de sjove og spændende ting den gamle kælder rummer.