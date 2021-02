At den mobile politistation er et effektivt værktøj i efterforskningen af tunge sager, var noget af det, som politiet opdagede i LTF-sagen. - Det var en af de store aha-oplevelser, hvor meget vi kunne få ud af at samarbejde på tværs, ikke bare i politiet men også med eksterne samarbejdspartnere, siger Jacob Olsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

»Operation Sundown« i mål: - Vi tog Loyal to Familia ud af drift

»Operation Sundown« lykkedes. I mandags gik solen ned over ni medlemmer af banden Loyal to Familias afdeling i Køge, da Østre Landsret afsagde dommene på mellem 2 år og 9 måneders fængsel og 7 år og 6 måneders fængsel, og fire af bandemedlemmerne blev udvist af Danmark.

