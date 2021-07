Erik Swiatek har været ramt af et hårdt sprogbrug online. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Online chikane dræner også i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Online chikane dræner også i Køge

Køge - 26. juli 2021 kl. 06:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

I en række artikler har DR sat fokus på online chikane målrettet byrådspolitikere i hele landet.

En chikane, som nogle politikere i Køge Kommune heller ikke er gået fri for.

En af dem er Erik Swiatek (S), der har oplevet at få kastet mange ubehagelige ord efter sig, når han har ytret sig politisk på sin Facebook-konto.

- Jeg oplevede en høj grad af chikane for år tilbage. Derfor besluttede jeg, at fra d. 1. januar 2020 ville jeg ikke længere diskutere lokalpolitik på Facebook, og desuden ville jeg heller ikke gå i dialog om lokalpolitiske emner, siger Erik Swiatek og uddyber:

- Jeg tog beslutningen, fordi at jeg oplevede, at tonen blev ukonstruktiv og ofte fjendtlig på Facebook.

Telefonopkald For en endnu længere årrække siden oplevede socialdemokraten beskeder, der var endnu værre end den "almindelige" chikane på Facebook.

- For 6-7 år siden oplevede jeg direkte ubehagelige telefonopkald, modtog en seddel, hvorpå der stod rotte og jeg fik øgenavne online.

Det var en periode, hvor chikanen var på sit højeste og var mest personlig, fortæller han.

Erik Swiatek, der nu ikke længere er politisk aktiv på Facebook, mener, at det er et stort problem, at man som politiker kan risikere at blive tilsvinet, fordi man ytrer sig politisk.

- Det er et problem, fordi man afholder sig fra at sige, hvad man mener i frygt for, hvordan tonen vil være online. Bag en hver politiker står ofte en familie, som ikke har det godt med at se sit familiemedlem blive chikaneret. De, som skriver så grimt, glemmer ofte, at der er en privatperson bag dem de angriber, siger Erik Swiatek.

Grov chikane Han fortæller, at han ofte høre argumentet om, at folkevalgte politikere, skal kunne holde til mere.

- Jeg mener ikke, at jeg skal svines til, fordi at jeg er lokalpolitiker.

Han mener, at tolkningen af lovgivningen er forkert, og at det har ført til et samfundsproblem, hvor politikere ofte oplever grov chikane online.

- Det er en falliterklæring, at domstolene tidligere har meldt ud, at man må bruge en grovere tone mod offentlige personer, siger han.

Erik Swiatek synes, at det er for let at tilsvine personer, fordi det foregår online.

- Hvis tonen kom i et læserbrev, ville en redaktør ikke bringe det.

For stædig At man nu ikke kan se Erik Swiatek skrive politiske indlæg på Facebook, kan have en negativ indflydelse, da han nu bliver mindre set, mener han.

- Sandsynligvis kan det have en effekt, at jeg ikke er til stede. Men det har gjort min dagligdag mere behagelig.

Har har dog ikke overvejet at trække sig ud af lokalpolitik på grund af tonen.

- Jeg er født stædig.

Rammes på alder En anden byrådspolitiker, der har oplevet at få stødende ord i indbakken, er Mads Andersen, der sidder i byrådet i Køge for Konservative.

Her har online chikanen igennem hans politiske karriere i høj grad handlet om alder.

- Jeg har mest oplevet, at folk har angrebet mig med min alder. Der er blevet kørt meget på, om jeg nu har erfaring nok, hvilket har provokeret mig mest.

I dag er jeg 32 år, og derfor har jeg trods alt oplevet noget i min karriere efterhånden, så det er plat.

Men generelt tager Mads Andersen de ubehagelige beskeder i stiv arm.

- Jeg tror, at jeg altid har haft en lidt højere smertetærskel. Der er tit nogle, som har skrevet noget grimt til mig, men det preller ret meget af.

Han er dog meget bevidst om, at den hårde tone på sociale medier, er et problem.

- Jeg håber, at Christiansborg og debattører tager tonen på sociale medier op, fordi den er blevet helt åndssvag. Vi må ikke lære den nye generation, at det er okay at skrive sådan. Man ville jo aldrig snakke sådan til hinanden i virkeligheden, siger Mads Andersen.

Christiansborg I øjeblikket er Mads Andersen indtrådt i Folketinget som suppleant for Naser Khader.

Her oplever han en endnu værre tone på internettet, mener Mads Andersen.

- Jeg synes tonen på Christiansborg er hårdere, end den er i byrådspolitik. Når man er i byrådet, kan man møde folk nede i supermarkedet, der kan gøre, at i hvert fald nogle folk holder lidt igen, siger han.

Inden han startede i Folketinget, havde Mads Andersen da også en snak med familien om den kommende grove tone online, der blev intensiveret.

- Man må godt være uenig, men man skal tale og skrive ordentligt til hinanden, afslutter Mads Andersen.