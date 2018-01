ETK fjernede ved middagstid de otte parkeringsbåse i Vestergade - nu er det således blot af- og pålæsning, som er tilladt i gaden. Foto: Anders Fallesen

Omstridte P-båse fjernet: Slut med korttidsparkering

Køge - 02. januar 2018 kl. 14:22 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til trods for at et hold ETK-medarbejdere i minutterne forinden havde fjernet skiltningen og det meste af afstribningen, var det ved middagstid i dag ved middagstid endnu ikke gået op for alle bilister i Vestergade i Køge, at de 15 minutters gratis parkering i gaden er fortid.

Flere bilister parkerede bilerne fortsat i de nu nedlagte båse for at gå på indkøb. Men faktum er, at det er slut med lovligt at parkere i de otte båse, som ETK i dag altså fjernede.

Beslutningen om ikke at fortsætte forsøgsordningen blev truffet af Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af december. Ordningen blev ellers iværksat med opbakning fra et politisk flertal, minus Socialdemokratiet og Enhedslisten som stemte imod. Den havde været gældende fra slutningen af 2015.

Ønsket om at oprette de otte båse stod især Køge Handel bag, mens der var solid skepsis hos blandt andre Teknik- og Miljøforvaltningen, politiet, Movia og adskillige af Vestergades beboere, som argumenterede for, at båsene skabte kaos og mange farlige trafiksituationer i den befærdede handelsgade.