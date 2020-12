Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Omstridt boligkvarter ryger ud af Ghettolisten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omstridt boligkvarter ryger ud af Ghettolisten

Køge - 01. december 2020 kl. 12:38 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Køge Kommune har nu ikke længere nogen boligområder på regeringens ghettoliste. Resultaterne af et bredt og velfungerende samarbejde mellem kommune, politi og boligselskab sender nu Karlemoseparken ud af ghettolisten. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sidste år dukkede Karlemoseparken op på regeringens ghettoliste. Det skete med baggrund i en større sag, hvor flere beboere i området (medlemmer af Loyal To Familia, red.) blev idømt fængselsstraffe.

I dag, et år efter, er Karlemoseparken igen tilbage på normalen, og Boligministeriet har netop oplyst, at Karlemosen ikke længere opfylder de kriterier der gør, at området får en placering på listen. Det skyldes generelt set, et fald i andelen af dømte i området.

Køge Kommune har sammen med Boligselskabet Sjælland, den boligsociale helhedsplan, Midt- og Vestsjællands Politi, frivillige foreninger og en lang række andre aktører gjort en massiv indsats i Karlemoseparken.

Helhedsplanen, der gælder for årene 2017-2021, arbejder blandt andet for at øge antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse, kommer i beskæftigelse samt for at forebygge kriminalitet.

- Da Karlemoseparken sidste år var at finde på regeringens ghettoliste ved jeg, at mange følte det som en kold spand vand i hovedet, netop på grund af det enorme arbejde, der foregår herude blandt beboerne, de frivillige og en lang række andre gode kræfter. Det er derfor en utrolig stor glæde, at Karlemosen nu er røget ud af listen. Jeg vil gerne kreditere alle de, der dagligt yder en kæmpe indsats for integrationen og for det boligsociale arbejde, siger borgmester Marie Stærke (S).

- At Karlemosen ikke længere er på listen, betyder ikke, at vi er i mål. Der er stadig et stort arbejde foran os, hvor vi skal fokusere på at få de unge i uddannelse og de voksne i arbejde, ligesom tryghed blandt beboerne er helt afgørende. Det arbejde pågår, ghettoliste eller ej, siger borgmester Marie Stærke.

Siden regeringens ghettoliste blev oprettet i 2010 har skiftende regeringer benyttet listen som et redskab til at udpege boligområder, som man mener kræver en særlig indsats.

relaterede artikler

Boligområde er ikke længere på ghettolisten 01. december 2020 kl. 11:16

Regeringens liste over ghettoområder skrumper 01. december 2020 kl. 11:11