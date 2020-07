Omfartsvej: Hvor blev VVM-screeningen af?

Jeg har i efteråret 2019 stillet spørgsmål til byrådet om VVM-redegørelse for hele vejen; men fik at vide, at kommunen kun ville lave en VVM-screening (den er billigere). Og at jeg ville få tilsendt denne VVM-screening. Hvis jeg var utilfreds med, at kommunen ikke ville lave en VVM-redegørelse, kunne jeg klage. Klagegebyr er omkring 1.000 kroner. Jeg klagede derfor ikke.