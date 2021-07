De naturskønne omgivelse på den østlige side af Kimmerslev Sø kan i fremtiden blive hjemsted for op mod 250 boliger. Der er dog delte meninger om, hvorvidt der i området, som bærer navnet Kimmerslev Høje, bør udstykkes. Foto: Anders Fallesen

Omdiskuteret nybyggeri i spil på grøn oase

Køge - 20. juli 2021 kl. 06:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Et 17 hektar stort boligområde med op til 250 boliger i det naturskønne og bakkerige landskab ved Kimmerslev Sø bringes nu i spil til fremtidig udstykning.

Projektet går under navnet »Kimmerslev Høje« og præsenteres som en del af forslaget til Kommuneplan 2021, der aktuelt er i ti ugers offentlig høring. Og netop en høringsfase kan der givetvis blive brug for, for der synes at være en række forskellige synspunkter omkring Kimmerslev Høje.

Mens nogle givetvis vil fremføre, at udstykningen er nødvendig i forsøget på at udvikle Borup yderligere og tiltrække endnu flere børnefamilier, vil andre fremhæve, at netop området ved Kimmerslev Sø er en rekreativ perle. En perle, der med sine skønne omgivelser fungerer som yndet udflugtsmål og grønt åndehul for byens borgere. At udstykke netop her vil derfor være en helt forkert prioritet, lyder argumentet.

- Vil ødelægge naturen

Bag denne holdning står blandt andre Dansk Folkepartis gruppeformand, Bent Sten Andersen. På byrådsmødet i juni skulle kommuneplanforslaget sendes i høring, men ifølge Bent Sten Andersen burde man helt fjerne afsnittet om Kimmerslev Høje.

Ved den lejlighed sagde han:

- Det er et flot stykke jord lige ned til Kimmerslev Sø, og det er synd at udstykke det smukke område, for der er allerede blevet udstykket meget i Borup. Selvom der lægges op til at lave en søbeskyttelseslinje på 150 meter, vil det ødelægge den dejlige natur, der er dernede, sagde Bent Sten Andersen og påpegede, at hans frygt er, »at Borup ender med at blive en bymidte og nogle parcelhuskvarterer,« uden grønne og rekreative områder, der skal give livskvalitet.

Positiv borgerforening

Synspunktet blev delt af Enhedslisten, men ikke af resten af byrådets partier. Her valgte man at afvente høringsfasen for at se, hvad borgerne mener om visionerne for udstykning netop her, før man tager stilling til, om man skal arbejde videre med Kimmerslev Høje.

Umiddelbart falder forslaget om boligudstykning på arealerne syd for Bakkegårds Allé dog i god jord hos Borup Borgerforening. For et par uger siden udtalte borgerforeningens formand, Kim Andersen, til Lokalavisen HEDEN/Midtsjællands Avis:

- Jeg synes ikke, det er en dårlig plan. Kommunen har i vid udstrækning fulgt de ønsker, vi tidligere har givet udtryk for. De flytter lokalplanområdet øst for omfartsvejen og lægger et nyt vestfor, helt nede i den sydøstlige del (øst for Kimmerslev Sø, red.). Det er ikke en dårlig ide. Det talte vi allerede om med Byplan Borup, som vi lavede i 2016 på baggrund af borgerdrøftelser, sagde han.

I samme ombæring erkendte han dog også, at »der selvfølgelig er forskellige holdninger til det hele, og dem skal vi have lagt frem og vurderet. Derfor vil vi gerne have en samlet drøftelse af, hvordan Borup skal udvikle sig, for at høre hvad folk synes med hensyn til nye boligområder og lokalplaner.«

Adgang fra omfartsvej

Skulle planerne for Kimmerslev Høje en dag blive til virkelighed, vil det indebære, at det nye boligområde får én samlet vejadgang fra omfartsvejen, men det lyder ligeledes, »alternativt eller supplerende kan vejudlægget i lokalplanen for Bakkegårds Allé inddrages.«

Dertil kommer, at der centralt i boligområdet findes en beskyttet mose, som naturligvis ikke skal inddrages til bebyggelse. Om det kommer dertil, vil den kommende tid vise. Alle synspunkter til boligudviklingen i Borup kan dog med fordel blive præsenteret som led i høringsfasen, der fortsætter frem til 3. september.