Frem mod sommerferien omdannes Herfølgehallen til et af Region Sjællands seks vaccinecentre og vil derfor være lukket for anden aktivitet.

Omdannes til stort vaccinecenter: Hal lukkes ned frem til sommer

Køge - 09. februar 2021 kl. 13:46 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Fra tirsdag den 16. februar åbner et nyt vaccinationscenter i Herfølgehallen.

Region Sjælland er således i færd med at flytte rundt på de eksisterende vaccinationscentre i Guldborgsund, Roskilde, Holbæk, Slagelse, Køge og Næstved kommuner, og her er Herfølgehallen udpeget som et af de kommende store vaccinationscentre.

Det betyder samtidig, at hallen - der naturligvis ikke anvendes netop nu grundet samfundsnedlukningen - ventes lukket for andre aktiviteter frem mod sommerferien.

Foruden Herfølgehallen omdannes også Arena Næstved, Roskilde Kongrescenter, Slagelse Hallen, Ejegodhallen i Nykøbing Falster samt Holbæk Sportsby til regionens store vaccinationscentre.

Udpegningen af Herfølgehallen sker i forbindelse med Region Sjællands udrulning af fase 2 af vaccineplanen. Som led i denne kommer der ifølge regionen ét vaccinecenter i hver af de 17 kommuner, hvoraf seks vaccinecentre vil have meget stor kapacitet. Herfølgehallen er som nævnt et af disse seks steder.

Regionen opretter desuden pop-up-steder efter behov, ligesom man opretter 10 mobile enheder, som er, hvor behovet er på for eksempel sociale institutioner.

På regionens hjemmeside skriver man om fase 2 for vaccinationsplanen:

»Målet er, at ingen behøver tage ud af kommunen for at få vaccine - men vi appellerer til, at dem, der kan, selv transporterer sig til et af de større centre. Målgruppen er cirka 230.000 borgere.«

Man oplyser videre, at der i fase 2 vil være en forventet leverance af vaccine på 98.000 doser per uge (14.000 per dag) fra Pfizer/BioNTech.

De seks store vaccinationssteder holder åbent alle ugens dage mellem klokken 08.00 og 22.00. Borgerne skal imidlertid afvente, at det bliver deres tur, hvor man vil få indbydelse til at booke tid via Nem-ID. Kalenderen over rækkefølgen for vacciner i Region Sjælland kan findes på regionens hjemmeside. Det er naturligvis frivilligt, om man ønsker at lade sig vaccinere.