Se billedserie 23-årige Oliver Ljunggren har tidligere indsamlet over 30.000 kr. til Psykiatrifonden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Oliver tager modgangen med et grin: Arrangerer comedy-show Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oliver tager modgangen med et grin: Arrangerer comedy-show

Køge - 30. maj 2021 kl. 19:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Når Oliver Ljunggren fra Lille Skensved får en idé, går der som regel ikke længe før, at han handler på den.

- Fredag eftermiddag d. 14. maj ringede jeg til Psykiatrifonden og fortalte om mine tanker om et stand-up show hos Bremen Teater. Mandag d. 17. var billetsalget i gang, fortæller han.

Oliver Ljunggren havde sat sig et mål om at arrangere et stand-up show til fordel for Psykiatrifonden. I løbet af en enkelt weekend havde han fået grønt lys fra foreningen, sat en aftale op med en række kendte komikere som Brian Mørk, Geo og Dan Andersen og desuden havde han fået rammerne på plads i form af det prominente Bremen Teater.

Det betyder, at han snart er aktuel som vært og arrangør til stand-up showet Psykisk Sjov på Bremen Teater, hvor overskuddet vil gå til Psykiatrifonden.

23-årige Oliver Ljunggrens hurtige tempo skyldes blandt andet hans mani. Han er selv komiker og psykisk syg. Men trods meget modgang i livet i form af at være diagnosticeret bipolar, have autisme og være blevet ramt af flere blodpropper holder han humøret oppe ved blandt andet at hjælpe andre psykisk syge og få folk til at grine.

- Der er en masse ting, jeg personligt slås med. Jeg ved også, at en masse andre danskere kæmper med psykiske problemer i forskellige grader i deres hverdag. Her hjælper en fond som Psykiatrifonden, og det vil jeg selvfølgelig gerne støtte, fortæller han.

Lindrende komik Tidligere har Oliver Ljunggren indsamlet over 30.000 kr. til Psykiatrifonden ved et lignende arrangement hos Albertslund Musikteater.

Han kom ind i comedy-verdenen ved lidt af en tilfældighed, da han tidligere boede i Esbjerg.

- På en Facebook-gruppe skrev en person, om nogen havde lyst til at deltage i et Open Mic comedy-show. Jeg tænkte, at det skulle jeg fandeme. Et par uger efter stod jeg på scenen, og det gik skidegodt. Lige siden har det været en fantastisk hoppy.

Selvom Oliver Ljunggrens sygdomme giver mange udfordringer i hverdagen, vil han ikke ignorere sine lidelser, når han står på scenekanten. Han bruger det i stedet aktivt i sin comedy.

- Jeg kan gode lide, at der bliver brudt nogle tabuer. Derfor finder jeg emner, der udfordrer publikum, og som jeg kan finde den sjove vinkel i. Jeg har ikke noget i mod at bruge min egne ulykker i min stand-up, fortæller han.

Og den store hoppy, som kom ved lidt af en tilfældighed, bidrager med gode oplevelser i Oliver Ljunggrens liv.

- Det er næsten en form for terapi for mig at kunne sidde og skiver jokes, siger han og fortsætter:

- Der er mange, der ikke kan lide at snakke om personlige ting og tabuer. Men nu har jeg været til så mange psykiatere, så jeg har vænnet mig til at snakke om det. I stedet for at sidde og være gravalvorlig, kan jeg nu få lidt positivt ud af mine sygdomme ved at give folk et smil på læben og støtte et godt formål.

Utålmodig Trods sit hårde liv bruger Oliver Ljunggren sine lidelser konstruktivt, når han går på scenen. I processen op til de forskellige shows er det dog også tydeligt, at han ikke er som en hver anden arrangør.

Eksempelvis blev det kommende Psykisk Sjov på Bremen Teater stablet på benene på en enkelt weekend. Årsagen var Oliver Ljunggrens maniske sindstilstand, som fik ham til at arbejde særdeles hurtigt.

Det betød at spillested og komikere blev kontaktet i weekenden og også flere gange, hvis der ikke kom et umiddelbart svar.

- Jeg fik ikke sovet så meget og der var nogle komikere, som blev lidt trætte af mig, fordi jeg skrev hele tiden. Så hurtigt plejer det ikke at gå, men det gjorde det lige her.

- Kontortider er ikke lige mig. Det skal gå hurtigt og være ordentligt, siger han og fortæller, at komikerne oftest tager de til tider påtrængende beskeder rigtig pænt.

Til gavn Overskuddet fra Oliver Ljunggrens kommende comedy-show går til Psykiatrifonden, hvilket gør ham glad og motiveret.

- Nu er jeg ikke kun ham den kronisk syge på ressourceforløb, men nu viser jeg, at jeg også kan være til gavn for en masse mennesker. Når jeg ikke kan komme ud og betale de store skatter, må jeg jo hjælpe samfundet på en anden måde.

Oliver Ljunggren fortæller, at hans værtsrolle til det kommende show vil tage udgangspunkt i psykiske sygdomme, mens de optrædende komikere har »fri leg«.

Showet Psykisk Sjov finder sted på Bremen Teater i København d. 1. juli.