Se billedserie Der skal etableres flere pladser på Ellebækskolens parkeringsplads, så trafiksikkerheden kommer i top, konkluderer Steen Jensen, der er pedel på specialskolen i Gørslev. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ofte farlige situationer: Specialskoles parkeringsplads skal gøres mere sikker

Køge - 18. december 2020 kl. 16:42 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Ellebækskolen i Gørslev har jævnligt problemer med trafiksikkerheden, når eleverne afleveres, og busser, biler, børn og lærere forsøger at undvige hinanden på kryds og tværs. Et nyt projekt skal gøre parkeringspladsen mere sikker.

- Det har været et stort ønske, at parkeringspladsen bliver meget mere trafiksikker for ungerne, for man kan ikke helt forvente, at de færdes, som andre børn gør. Børnene kan være meget styrede af impuls, så de har ikke de samme forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken.

Sådan lyder det fra Steen Jensen, der er pedel på Ellebækskolen - en kommunal specialskole med plads til 100 elever, hvoraf nogle har udviklingsforstyrrelser eller kognitive vanskeligheder.

Ifølge skolens pedel er den største udfordring minibusserne, som hver morgen henter børnene og kører dem ud på skolen. Ved otte-tiden om morgenen ankommer otte-ni busser samtidig, og det er ikke altid dem, der kommer først, som først får børnene ud, og når der skal bakkes frem og tilbage på parkeringspladsen, giver det farlige situationer, fortæller Steen Jensen.

- Vi oplever tit farlige situationer. Det er et virvar på kryds og tværs med busser, forældre, personale, biler og børn, så det er et under, at der ikke er sket noget.

Dårlige udsigtsforhold For at løse problemerne med trafiksikkerheden skal parkeringspladsen nu gøres mere sikker ved at udvide antallet af pladser med 10-12, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet er en del af de vedligeholdelsesopgaver, som sættes i gang det kommende år på baggrund af en større millionindsprøjtning til kommunens slidte bygninger.

Steen Jensen mener, at de ekstra parkeringspladser formentlig vil kunne løse problemerne, for der er heller ikke er pladser nok til lærerne. Det skyldes blandt andet, at eleverne i de mindre klasser tit både har en lærer og en pædagog, og nogle elever har også en personlig støttepædagog, så parkeringspladsen er maksimalt udnyttet, forklarer pedellen.

- Det tvinger nogle til at parkere langs Lundegårdsvej, og det gør, at udsigtsforholdene ved vejen er meget dårlige, når man skal ud, for så kan man ikke se til hverken den ene eller anden side, påpeger Steen Jensen. Artiklen forsætter under billedet.

Ellebækskolens gamle udestue står også til at blive renoveret og udskiftet, da den er ved at falde fra hinanden. Pengene til både udestue og parkeringspladser kommer fra de 41 millioner kroner, som politikerne i Køge har afsat til at vedligeholde kommunale bygninger. Foto: Jens Wollesen

Problemerne med trafiksikkerheden har i hvert fald været aktuelle siden 2015, hvor Steen Jensen blev pedel på skolen, fortæller han. Det har dog været mindre slemt i år på grund af situationen med corona, hvor Ellebækskolen har haft færre møder og færre udefrakommende undervisere.

- Men generelt er der mange kurser, som handler om arbejdsmetoder til de her børn, og tit er de eksterne undervisere nødt til at parkere ved forsamlingshuset 200 meter væk fra skolen. Det er heller ikke så fint, mener Steen Jensen.

Rutebus giver problemer Trængslen på parkeringspladsen bliver ifølge Ellebækskolen også presset af den lokale rutebus, som har stoppested inde på p-pladsen foran skolen og efterfølgende bruger området til at vende rundt.

Derfor bør der også her ske en ændring ved at flytte stoppestedet, mener Steen Jensen.

- Dels at det er utrolig hårdt for asfaltbelægningen, og dels optager det enormt meget plads, hvilket gør det nærmest umuligt at øge antallet af p-pladser, hvis ikke rutebussen kommer væk fra området, siger han.

Udestue renoveres Udover projektet med parkeringspladsen skal der også bruges penge på at renovere en udestue tilknyttet specialskolen i Gørslev. Ifølge Steen Jensen er der tale om en meget gammel udestue, som er ved at »falde fuldstændig sammen«.

I dag bliver udestuen brugt som atelier, og om sommeren sættes der grøntsager ind til forspiring, som senere plantes ud i skolens sansehave. En gang imellem er udestuen også blevet brugt som undervisningslokale, og den fungerer ligeledes som flugtvej fra skolens naturhus, forklarer Steen Jensen.

- Den skal man igennem, men det er sunket så meget, at døren ikke kunne åbne mere, så jeg har været nødt til at løfte den af med en dunkraft og pille døren af, siger pedellen og uddyber: Artiklen fortsætter under billedet.

- Tit er det også nødvendigt at undervise i små grupper, for skolen er noget udfordret på antallet af lokaler. Det vil derfor være rigtigt dejligt, hvis udestuen igen kunne bruges som undervisningslokale i forbindelse med natur/teknik og billedkunst.

- Godt for skolen Præcis hvornår projekterne på Ellebækskolen kan sættes i gang er endnu usikkert, men skolen ser specielt meget frem til, at parkeringspladsen kan blive udvidet og trafiksikkerheden øget i det kommende år.

- Det vil glæde os meget, for som sagt har vi næsten dagligt situationer på parkeringspladsen, og det er godt, der ikke er sket noget. Det er en svær situation for både forældre, busser og elever, og det fordrer udfordringer, så det vil helt sikkert være godt for skolen, fastslår Steen Jensen.

