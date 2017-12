Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Offer for vold: De ville udnytte de var flest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Offer for vold: De ville udnytte de var flest

Køge - 29. december 2017 kl. 16:18 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han skulle bare en tur i Netto for at købe en pakke cigaretter, i stedet blev han udsat for et overfald. Sådan fortæller en 28-årig mand fra Køge, der onsdag aften blev udsat for vold af tre unge mænd foran Netto på Nørre Boulevard. Det skriver DAGBLADET Køge.

- Jeg kommer fra arbejde og skal ind i Netto for at købe en pakke smøger. Jeg parkerer langs vejen over for Netto. Der holder ikke andre biler, men da jeg kommer tilbage, holder der en rød Passat, hvor tre indvandrere står op ad den. Jeg går hen mod min bil og låser op, da en af dem kommer hen og spørger, om jeg har en cigaret, fortæller den 28-årige mand, som ønsker at være anonym i avisen.

Den 28-årige afviser at give den unge mand en cigaret.

- Jeg siger, at det er den sidste pakke, jeg har råd til i denne måned, men i det samme som jeg har afsluttet min sætning, får jeg et skub i ryggen og så falder jeg forover. Jeg prøver at rejse mig op, men jeg får et slag direkte på højre øje. Jeg mister fokus og balancen også. Jeg kan ikke huske, om jeg forsøger at ramme dem eller skubbe dem væk, men der får jeg to til på øjet. Så får jeg slået ud efter dem og rammer den ene på kæben. Jeg ved ikke, om det er det, der får dem til at løbe, siger den 28-årige mand.

Han vurderer, at de tre unge mænd har været mellem 17 og 25 år. Da de stikker af, løber de over mod Køgehallerne til fods. Han er derfor i tvivl om, hvorvidt det er deres Passat eller bare en bil, de har stået op af.

- Jeg ved ikke, om den røde Passat har været deres, for så ville de nok sætte sig ind i den og køre væk. De kunne godt have stået op af den, selv om det ikke var dem, der ejede dem, siger han.

Intet motiv Den 28-årige mand kender ikke de unge mænd og ved ikke, hvad deres motiv har været til overfaldet.

- Jeg aner ikke, hvem det er. Jeg har aldrig set dem før, og jeg har boet i Køge de sidste syv år. Jeg tror, det har været nogle unge drenge, der ville udnytte, at de var i overtal. Men så blev de overraskede over, at jeg slog fra mig. Jeg havde en fysisk fordel, for jeg er en fyr på 100 kilo og de vejede omkring 60 kilo, siger den 28-årige mand, der tager overfaldet med påfaldende ro.

- Jeg har prøvet at få en røvfuld før. Jeg er blevet overfaldet fire gange i mit liv. Selvfølgelig var jeg i chok, men det har ikke skræmt mig, konstaterer den 28-årige, hvis kæreste delte oplevelsen på Facebook for at få vidner til at melde sig.

Efter overfaldet tog den 28-årige til vagtlægen og blev undersøgt, men han er ikke kommet alvorligt til skade.

- Jeg er på vej til at få et sæbeøjet, og jeg er øm i dag der, hvor jeg har ramt jorden med hovedet.

Han håber nu, at Nettos videoovervågning kan have fanget billeder af de tre mænd.

- Jeg er superlykkelig over, at de ikke har haft en kniv i lommen, eller ikke havde mod til at trække den, da jeg slog igen. Det tænkte jeg ikke på i situationen, siger den 28-årige mand.

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra vidner, der kan have set overfaldsmændene onsdag aften ved 18-tiden.

Alle tre mænd er af anden etnisk oprindelse. Den ene har skægstubbe og var iført sort jakke med hætte på. Den anden havde en mørkegrøn jakke på også med hætte og ingen skæg. Den tredje havde en anelse fuldskæg og var iført sort jakke med hætte.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.