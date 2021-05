Det er lægerne, som giver grønt lys for, hvornår det 30-årige offer for knivstikkeri kan afhøres, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: Simon de Visme

Artiklen: Offer for knivstikkeri er uden for livsfare - afhøres i dag

- Det går den rigtige vej. Offeret er heldigvis i så væsentligt bedring, at vi vil prøve at afhøre ham i dag. Så det er et væsentligt fremskridt fra i går. Det er dog ikke en indikation på, at sagen skal tages mindre alvorlig, men lægelig behandling kommer forud for afhøring til en straffesag. Det er lægerne som skal give grønt lys for det. Så må vi høre, hvad vi kan få ud af ham i dag, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.