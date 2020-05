Se billedserie Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om motivet, samt hvorvidt sagen relaterer sig til et kriminelt miljø eller ej, men det er noget af det, vi p.t. er i gang med at undersøge. Vi har ikke yderligere oplysninger til sagen af hensyn til efterforskningen, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen i Midt- og Vestsjællands Politi. Foto: Presse-fotos.dk

Offer for knivstikkeri blev stukket i armen

Køge - 11. maj 2020 kl. 15:27 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet finkæmmede et område omkring Parkvej i Ellemarken i Køge søndag formiddag, efter at en 22-årig mand var blevet stukket i armen.

Klokken 07.46 søndag fik politiet en anmeldelse om, at en mand var blevet stukket med kniv i armen og befandt sig på gaden på Parkvej ud for nummer 30 i Køge. En mindre, hvid bil var kort forinden set køre fra stedet.

- Den 22-årige mand er fra Ringsted og vores teori er, at han er blevet sat af i Ellemarken, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er politiet opfattelse, at gerningsstedet ikke er der, men skal findes et andet sted. Politiet finkæmmede dog søndag området med hunde for at finde eventuelle spor.

Politiet har også interesseret sig for den hvide bil, som kørte den 22-årige mand til stedet.

- Den hvide bil er identificeret, og vi har kontakt til dens ejer. Vi har en opfattelse af, at bilen reelt har noget med sagen at gøre. Det vil vi selvfølgelig gerne prøve at tale med ejeren om, men ingen er anholdt eller sigtet i sagen, siger Martin Bjerregaard.

- bilen har en rolle i sagen, så det er meget relevant at tale med ejeren, om han har haft noget med det at gøre elle lånt bilen ud til andre. så må vi se hvad det giver og hvad det næste skridt efterforkningmæssigt må være.

Offer vil ikke tale Den 22-årige mand har heller ikke ønsket at sige noget til politiet.

- Vi har den nærmest klassiske problemstilling, at offeret ikke er særlig meddelsom. Det spiller os igen et puds i efterforskningen af den her type sager.

Politiet kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige noget om motivet til knivstikkeriet.

- Adressen ved Ellemarken er nok så velkendt i forhold til bandekriminalitet, men ud fra det, vi ved, tror vi ikke, at det har noget med grupperinger og deres interne konflikter at gøre. Det er snare et personlig relateret overfald. Hvorfor personen fra Ringsted skulle losses af i Køge, prøver vi nu at finde svar på, siger Martin Bjerregaard.

Den 22-årige mand blev kørt til hospitalet og er uden for livsfare, oplyser politiet.

Grov vold Politiet mener ikke, at søndagens knivstikkeri har relation til de tidligere episoder i Ellemarken og Karlemoseparken med knivstikkeri og skyderier.

- Vi kan ikke kæde det sammen med nogle af de andre sager, der har kostet menneskeliv eller noget andet alvorligt. Vi kigger på den som grov vold og ikke drabsforsøg. Men derfor er det stadig uacceptabelt med personfarlig kriminalitet, siger Martin Bjerregaard.

Politiet undersøger dog, hvorvidt sagen relaterer sig til et kriminelt miljø eller ej.

Den 22-årige mand er kandt af politiet i forvejen, men ikke for personfarlig- eller banderelateret kriminalitet.

- Han er et godt kendt ansigt i forbindelse med færdselskriminalitet og en overtrædelse af knivloven, men det er ikke én, vi møder i sammenhæng med grupperinger, som Parkvej og Karlemosen ellers er kendt for, fortæller Martin Bjerregaard.

