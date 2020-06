Øv! - Årets store sankthansfest er aflyst

- Årsagen er Covid-19 og det er selvfølgelig brand-ærgerligt, men hvis det gik, som det plejer, ville omkring 2.500 mennesker dukke op til den hyggelige sammenkomst. Det går selvfølgelig slet ikke for tiden, siger Per Sørensen fra Lions.

- Vi har ellers i Lions Club, stået klar både med vådt og tørt. Orkesteret bliver ikke engageret og spiller derfor ikke. Heksen sættes ikke op på det kæmpestore ETK-bål og beredskabet i Køge tænder ikke bålet... For bålet er der slet ikke. Og vi må undvære borgmester Marie Stærkes tale, siger en bedrøvet Per Sørensen og fortsætter:

- Det er næsten for meget af det gode. For tre år siden druknede sankthans i kaskader af regnvand. Forrige år var der intet bål på grund af ekstrem tørke og afbrændingsforbud - hvis man skulle have glemt det. Kun sidste år lykkedes det, med en »rigtig« fejring af sankthans i godt og lunt vejr. Og nu i år har så en ondsindet virus forhindret vores bålfest.