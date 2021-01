Østsjællandske bilister deler lokalt millionoverskud

Regnskabet for det forgangne år er gjort op og de østsjællandske bilforsikringstagere i GF får i denne uge besked om, hvad overskudsdelingen konkret betyder for dem hver især i kroner og øre. Og der er godt nyt på vej til forsikringstagerne - bilister i Køge, Stevns- og Roskildeområdet deler således et overskud på over seks millioner kroner, oplyser GF Forsikring i en pressemeddelelse.

- Corona har fyldt rigtig meget i år. Lige siden marts, hvor Danmark lukkede ned for første gang, var det tydeligt at se på vejene, at der var færre bilister, som skulle frem og tilbage fra arbejde, uddannelse og andre daglige ærinder. Det har betydet væsentligt færre skader på bilerne, og det giver et flot overskud i vores forsikringsklub, som i år er over 6 millioner kroner på bilforsikringen, siger Lykke Outzen, der er formand for GF Østsjælland.