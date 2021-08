Send til din ven. X Artiklen: Ønskegaven vakte stor glæde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ønskegaven vakte stor glæde

Køge - 14. august 2021 kl. 13:26 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Begejstringen var til at tage og føle på, da Kristines kørestol kom så tæt på den store pakke, at hun kunne se, hvad der gemte sig i papkasserne:

- Ej, hvor er det fedt, lød det umiddelbart fra den 19-årige pige, da hun kom så langt ind i stuen.

Men inden da havde hun faktisk luret, at der var noget luskeri bag hendes mors ønske om, at hun »lige skulle køre til købmanden efter nogle ting«. I den tid det tog blev hjemmet i Lille Skensved nemlig fyldt op med flere mennesker og det omtalte maskineri.

- Hvad forgår der egentlig her?, lød det så fra datteren, inden hun overhovedet kom ind af den åbne dør.

Forklaringen på det hele var, at frivillige fra Make A Wish ønskefonden var på færde for at opfylde et meget stort ønske hos Kristine Streton, der har muskelsvind og derfor sidder i kørestol.

Det blev til en 3D printer, for som hendes mor udtrykte det, så elsker datteren, at sidde og »dutte med« kreative projekter og hun har tidligere brugt den flittigt på hendes uddannelse.

Kristine Streton er netop blevet student fra HTX på Køge Gymnasium og hun havde da også allerede en ide til, hvad det første projekt i den nye printer skulle være:

- Det bliver nok nogle små møbler, som jeg selv har designet i skolen, sagde hun og udtrykte stor glæde over gaven, som hun nu skal til at blive klogere på at bruge:

- Det er jo aldrig noget, jeg ville kunne købe selv, så det er fantastisk, at jeg nu alligevel får muligheden for at bruge en udenfor skolen.

Det var ønskefonden Make A Wish, der havde stået for hele hemmelighedskræmmeriet.

Fonden opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år, med livstruende sygdomme, og hensigten er at skabe håb, styrke og glæde hos børnene.

Glæden består, for fondens frivillige, ikke mindst i at kunne tage ud og give børnene en længe ønsket gave.

- Det er fantastisk at kunne tage ud og overrække de her ting; for så at se lyset i børnenes øjne, når de går opfyldt deres ønsker. Det er rigtig givende på alle mulige måder, fortalte Pia teglgaard, der er frivillig hos Make A Wish.

Fonden har som andre måttet gøre det digitalt i den senere tid, men nu kan de altså igen rykke ud med gaverne personligt.