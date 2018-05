Borgerne i Borup var mere end enige om, at der slet ikke skal bygges på Tuen - nu ser det ud til, at den politiske opbakning til en udvidet lokalplan for området er ved at forsvinde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ønske om udvidet byggeri på Tuen mangler politisk opbakning

Køge - 26. maj 2018

Det blev til et meget stort og meget rungende »Nej tak!«, da borgerne i Borup i sidste uge blev spurgt om, hvad de siger til, at der bliver bygget op til 54 nye boliger i området, der kaldes for Tuen.

Baggrunden er, at der helt tilbage i 2003 blev vedtaget en lokalplan for området, hvor der er tilladelse til opførelse af 27 boliger.

Den lokalplan blev modificeret i 2006, men der er aldrig blevet bygget på grunden.

I 2016 fik Køge Kommune så en henvendelse fra en entreprenør, der gerne vil bygge på grunden, men han ønskede at udvide byggeriet.

Det første så til, at det tidligere Teknik- og Miljøudvalg i 2017 sagde ja til muligheden for at udarbejde en ny lokalplan for området.

Men - kommunen er ved at indarbejde et nyt koncept for mere og bedre borgerinddragelse, og derfor blev der i sidste uge indkaldt til et såkaldt formøde, hvor borgerne i Borup fik lejlighed til at udtale sig om planerne - vel at mærke inden der bliver udarbejdet et nyt lokalplanforslag.

Og konklusionen på det møde var klokkeklar: Borgerne i Borup ønsker på ingen mulig måde, at der overhovedet bliver bygget på Tuen, men de erkender samtidigt, at der ligger en gammel lokalplan, så de kan blive nødt til at acceptere byggeriet at de oprindeligt planlagte 27 boliger i området.

Det sker dog kun nødtvungent, og borgerne bad på mødet politikerne undersøge, om der er mulighed for helt at få ophævet den gamle lokalplan.

Efterfølgende har der så været en voldsom debat på Facebook, hvor mange har hævdet, at beslutningen om den nye lokalplan allerede er taget, og at politikerne »som sædvanligt ikke hører efter, hvad vi her i Borup mener«.

Det harmonerer bare ikke med virkeligheden, for politikerne har faktisk hørt efter.

- Det gør da helt sikkert indtryk med så markant en udmelding fra borgerne, siger Flemming Christensen (C), der som bekendt var borgmester sidste år, da der blev sagt et foreløbigt ja til at se på mulighederne for at lave en ny lokalplan for byggeri på Tuen.

- Der blev sagt ja, fordi det havde været et fint projekt, hvis der nu havde været en god stemning og opbakning i lokalområdet, men det er der så helt klart ikke,

- Og vi har jo vedtaget, at der netop skal være lokal opbakning, når og hvis der skal udvides i landsbyerne, siger han.

- Så ingen har interesse i at gå imod så massiv en modstand.

Ikke overraskende er formanden for det nye Klima- og Planudvalg, Niels Rolskov (EL), der har fået sagen på sit bord, heller ikke begejstret.

- Vi skal selvfølgelig have en drøftelse i udvalget på vores førstkommende møde, hvor vi skal evaluere borgermødet i Borup, og hvad der kom frem der, siger han.

- Men det er jo ingen hemmelighed, at Enhedslisten allerede sidste år stemte imod forslaget om, at der måske skulle laves en ny lokalplan for Tuen, og det var en meget klar udmelding, der kom på borgermødet.

Den udmelding er også noteret hos socialdemokraten Marie Møller, der er næstformand i udvalget.

- Vi kan jo ikke melde noget endeligt ud, før vi har haft en drøftelse i udvalget, siger hun.

- Men vi har hørt, hvad borgerne har sagt, og jeg har svært ved at se, hvem der på den baggrund vil kunne stemme for en udvidelse af lokalplanen.

Klima- og Planudvalget holder sit næste møde tirsdag den 7. juni.