Ølelskerne får nu mulighed for at skåle sammen i klassiske munkeøl hjemme i stuerne.

Ølsmagning med Hugo's

For de, der savner fællesskabet og det gode øl i Hugo's Kælder i denne coronatid, er der nu mulighed for virtuel lindring:

- Vi har planlagt det her i flere år og jeg lover, at det er de ypperste trappistøl, vi kommer til at smage på. Det bliver ikke bedre. Vi smager på øl fra klostre i Belgien og Holland - og der er stadig billetter at få, oplyser Thomas Madsen.