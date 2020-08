Se billedserie Søndagens Strandgudstjeneste i Ølsemagle var samtidig et farvel til den meget afholdte sognepræst Jørgen Lund (th.). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ølsemagle sagde farvel på revlen

Køge - 24. august 2020
Af Torben Thorsø

De højere magter var taget i ed, da der søndag formiddag var arrangeret en meget velbesøgt strandgudstjeneste i Ølsemagle. Selvom lovligt sorte skyer truede med at få overtaget, så vandt solens stråler og sendte lys over den store forsamling.

Det gode fremmøde skyldtes ikke mindst, at menigheden her skulle tage afsked med deres sognepræst gennem mange år, Jørgen Lund.

Da alt var klar kom hovedpersonen på plads med et »hej allesammen og tak for sidst«.

Han blev hilst hjertelig velkommen af menigheden, der tydeligvis så frem til dagens strandgudstjeneste.

Det er netop den store åbenhed og umiddelbare tilgang til menigheden, der vil blive savnet, fortalte flere blandt dagens tilhørere.

- Det er altid en utrolig god oplevelse at være med her og det er jo en speciel dag, hvor vi skal sige farvel til vores præst gennem 27 år, sagde veninderne Aase Jensen og Kirsten Pedersen:

- Han er et menneske, der forstår sig på at tale med både unge og gamle, på at tale med folk om deres problemer og som altid er imødekommende og hilser på gud og hvermand.

De fortalte videre, hvordan Jørgen Lund gennem sin tid ved Ølsemagle Kirke har sat gang i rigtig mange ting, der involverede lokalbefolkningen:

- Særligt hans julegudstjenester har været populære og her kunne man være så uheldig at gå forgæves for de har været et tilløbsstykke uden lige.

Der var også planlagt lidt ekstra løjer i forbindelse med gudstjenesten, så præsten blev sendt videre med stil.

Det indebar blandt andet, at flere korpiger dukkede op som havfruer eller sommerfugle undervejs.

- »Praller« ville have gjort noget lige så åndssvagt for os, lød det med et smil fra Anja Termansen, der fortsatte:

- Det bliver hårdt at sige farvel til ham, for han er en Ølsemagles hjerteblod og han har døbt og konfirmeret størstedelen af os.

Det hele foregik i en afslappet stemning, hvor der både var respekt for Ordet i Biblen og plads til lidt sjov undervejs i gudstjenesten, hvor der blandt andet skulle døbes to små børn.

I sin prædiken tog Jørgen Lund udgangspunkt i et budskab, der kunne tolkes som en afskedshilsen.

Med udgangspunkt i teksten om synderinden, der får ballade af disciplene for at hælde kostbar olie over Jesu hoved. De fortæller hende, at man kunne have solgt den kostbare olie og givet pengene til de fattige; Men Jesus svarer:

»Lad hende være, hun fortjener ros for, hvad hun har gjort for mig. De fattige har I jo altid iblandt jer, og dem kan I gøre godt imod, så tit I vil, men mig har I ikke altid«.

Den tankegang koblede han til nutidens bekymringer om klimakatastrofer og endeløse bekymringer:

- Som mennesker har vi begrænset kapacitet for bekymring og det kan være følelsesmæssigt udmattende at man hele tiden skal løse verdensproblemerne. Derfor er det nødvendigt at bryde tingene ned i små dele og tænke: Verden er af lave, men lige her er der noget du kan gøre. Faren ved vores foretagsomhed og bekymring på klodens vegne er, at vi glemmer det mest grundlæggende - og det er at have en fest. Vi skal glæde os over livet, som vi alligevel ikke er herre over.

Derefter var det tid til dåben, hvor endnu en generation af borgere i Ølsemagle blev sendt godt på livets vej af sognepræsten.