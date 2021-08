Se billedserie Arkæologerne har hele sommeren været i fuld gang med at udgrave området ved Bramhøjgård i Ølsemagle. Foto: Torben Thorsø

Ølsemagle og middelalderens byggeboom

Køge - 18. august 2021

Markørerne sidder tæt i jorden og arkæologerne har travlt, for mulden ved Ølsemagle Landsby dækker over en meget lang historie, der nu er ved at blive afdækket.

- Vi har taget over 900 jordprøver og jeg har slet ikke tal på, hvor mange fund, vi har afdækket og kørt væk, siger arkæolog Maja Kildetoft Schultz, der har et godt overblik over det arbejde som et større hold arkæologer fra Museum Sydøstdanmark har været i gang med hele sommmeren.

Her er mulden på både øst- og vestsiden af Ølsemagle Landsby blevet endevendt og fundene ligefrem ligger i lag, når man går lidt i dybden, fortæller hun om udgravningen af »Bramhøjgård« som området øst for Ølsemagle kaldes efter den nærliggende gård.

- Her i området kan vi faktisk finde spor af aktivitet helt tilbage til stenalderen og vi kan med sikkerhed sige, at der har været kontinuerlig bebyggelse på det her sted helt tilbage til middelalderen og frem til i dag.

Arkæologerne har fundet spor afmange forskellige bebyggelser, fra flere forskellige tidsaldre, på udgravningen lige i udkanten af det eksisterende Ølsemagle. De har afdækket stolpehuller, der viser omridset af datidens huse og de har fundet gruber fyldt med keramikrester samt grøfter og adgangsveje, der kan vare med til at indikere, hvordan landsbyen har set ud dengang.

Den helt overordnede konstatering er, at Ølsemagle i en rum tid gennem historien, faktisk har været en del større end landsbyen er i øjeblikket. Det ved man fra de udgravninger, der også allerede ér foretaget omkring landsbyen. Det gælder blandt andet området vest for Ølsemagle, der betegnes »kirkespieldagre«.

- Der kan sagtens være et spænd på måske 100 år mellem de enkelte huse, vi finder her, men indtrykket er, at der fra stenalder og indtil vikingetiden har været aktivitet i området i perioder. Vi kan se, at der senest i den tidlige middelalder (1100-tallet) og frem til 1700-tallet har ligget mellem én og tre gårde øst for den nuværende Ølsemagle landsby. Sammenholdt med det vi ved fra udgravninger i den vestlige del af landsbyen, betyder det, at Ølsemagle i middelalderen har været en del større end den er i dag, fortæller Maja Kildetoft Schultz.

Arkæologerne kan ikke sige præcis hvorfor Ølsemagle, der ligger tæt på Borgring, har været et populært sted at bosætte sig, men en god landbrugsjord og nærheden til Køge Bugt kan være faktorer, der spiller ind.

Maja Kildetoft Schultz fortæller, at som arkæolog, så er det interessant at se på, hvor længe de bebyggelser, man kender til i området har ligget der. På kort fra slutningen af 1700-tallet ses tre gårde indenfor udgravningens areal, og alle tre gårde ser ud til at kunne følges tilbage til middelalder i udgravningens huse. Nogle måske endda endnu længere:

- Med så mange fund i et område kan man få et overblik over udviklingen og her er det interessant at se på, hvornår landsbyen bliver stationær - og for eksempel får en kirke, man gerne vil bo i nærheden af. Vi har hidtil haft den gængse opfattelse, at det er i begyndelsen af middelalderen, men måske kan den udvikling trækkes endnu længere tilbage.

- Udgravningen ved Bramhøjgård har netop afdækket huse fra vikingetid på samme sted som vi finder huse fra middelalder, og løsfund. Der er blandt andet fundet en rektangulær pladefibel fra yngre germansk jernalder, der tyder på, at der imellem udgravede husene også kunne være huse fra yngre germansk jernalder (ca. 550-800 e.Kr.).

Det er blandt andet det de mange jordprøver skal være med til at afklare, når prøverne er blevet undersøgt og tidsbestemt.

De mange fund, der er gjort i området rækker fra masser af keramikskår, knogler og madaffald i store gruber til mønter og rustne jernknive. Derudover altså de mange stolpehuller og andre aflejringer i jorden, der for det trænede arkæologøje også rummer megen vigtig viden om husenes konstruktion og gårdenes størrelser.

Når det kommer til de egentlige genstande, så kan de være med til at fortælle noget om dagligdagen og forholdene for datidens beboere i Ølsemagle.

- Vi har for eksempel fundet et stort potteskår fra en fin, lille krukke. Det er udsmykket med et fint mønster rundt i kanten - og altså har man haft overskud til den slags. Det tyder ikke på, at man har været ved at dø af sult, da krukken blev lavet, bemærker arkæolog Majken Ryeholm Etheridge.

Hun peger også på fundet af en anden krukke, der tydeligvis er af en anden oprindelse og måske importeret fra Tyskland.

- Det fortæller noget om, at der har været handel i området og altså en vis mængde penge i samfundet her, fortsætter hun.

Arkæologerne har også fundet en antal af de såkaldte »borgerkrigsmønter«, der sandsynligvis stammer fra en periode, der ligger fra midten af 1200-tallet til midten af 1300-tallet.

- En periode, hvor der var politisk uro i landet og skiftende konger. Mønterne blev lavet med mindre og mindre sølv, så de til sidst nærmest bare bestod af kobber og var næsten værdiløse, forklarer hun.

Det er altså endnu et tegn på at området, der nu skal blive til en moderne og bæredygtig bydel, Køge Nord Skovby, gennem mange århundreder har været beboet og gennemgået forandringer.

Fra de vilde vikinger, der svingede med sværdet, over riddere til hest og bondemænd i marken med deres le eller senere en effektiv traktor - til nybyggere, der igen vil sætte deres helt eget præg på området.