Meget tyder på, at øget videoovervågning af områder som Ellemarken og Ølby Center rykker tættere på, efter at et folketingsflertal har givet både private borgere og offentlige myndigheder mulighed for at øge overvågningen. I Køge ser et politisk flertal perspektiver i den nye lov. Foto: Presse-fotos.dk

Øget videoovervågning af udsatte områder rykker nærmere

Imod lovforslaget, som kom fra justitsminister Nick Hækkerup (S), stemte RV, EL, LA, ALT samt løsgængere, men med vedtagelsen får kommuner som Køge altså nu mulighed for at foretage øget tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder.

Torsdag vedtog et folketingsflertal bestående af S, V, K, DF, SF, NB og Christian Juhl (EL) at give både private borgere samt offentlige myndigheder mulighed for at udvide adgang til videoovervågning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her