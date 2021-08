Øget risiko for drukneulykker: - Det er enormt bekymrende

Se billedserie Det seneste års nedlukninger har betydet, at mange skolebørn ikke har haft skolesvømning. Det øger risikoen for drukneulykker i fremtiden, lyder det fra Køge Svømmeklubs klubchef. Foto: Simon de Visme

Køge - 07. august 2021

Det seneste års nedlukninger er gået hårdt ud over landets svømmehaller og skolernes svømmeundervisning, og det har forringet mange børns svømmefærdigheder væsentligt, lyder det fra lokal klubchef.

Størstedelen af tiden det seneste år har landets svømmehaller nemlig været lukkede og underlagt hårde restriktioner, og det er blandt andet gået ud over den såkaldte skolesvømning, som elever i 4.-5. klasse normalt deltager i, fortæller Jan Hansen, der er klubchef for Køge Svømmeklub.

- Det har haft stor betydning. For en stor del af børnene, som ikke kommer i svømmeklub, er skolesvømningen deres eneste svømmeundervisning, og den har de næsten ikke haft. Man vil kunne opleve en hel skoleårgang, hvis svømmefærdigheder er væsentligt forringede, mener han.

Svømning og førstehjælp

Vandet i svømmebassinet i Herfølge Svømmehal sprøjter til alle sider, da flere børn hopper i på samme tid og laver »bomben«. Efter hoppet svømmer de hurtigt ud til kanten og kravler ihærdigt op for at lave endnu et spring.

Børnene er en del af en såkaldt svømmecamp, som Køge Svømmeklub arrangerer. I denne uge deltager 47 børn i alderen 6-10 år. Cirka en tredjedel af deltagerne er allerede medlemmer af klubben, forklarer Jan Hansen, mens resten kommer udefra.

- Nogle af børnene tager på svømmecamp, inden de skal starte til svømning, mens andre bare bruger det som en sjov sommeraktivitet. Derudover er der nogle, som benytter det til at sende deres børn på intensiv træning, inden de skal holde ferie med strand og pool, fortæller han.

Børnene er i svømmebassinet to gange om dagen, og i alt bliver det til ti timers undervisning og leg i vandet i løbet af ugen. Samtidig lærer børnene om førstehjælp og hjerte/lungeredning, mens de også har en dag på stranden, hvor de unge bliver klogere på livredning.

Nye kammerater

Mens børnene fortsætter med at springe i bassinet i Herfølge Svømmehal, er en anden gruppe gået udenfor på et nærliggende græsområde for at spille rundbold. For udover at lære at svømme er det vigtigste ved svømmecampen det sociale for børnene, forklarer Jan Hansen.

- Nogle kommer uden at kende andre, men i løbet af ugen får de hurtigt nye kammerater, og de hygger sig gevaldigt.

Køge Svømmeklub benytter også svømmecampen til at forsøge at rekruttere flere medlemmer, og det lykkes de med hver gang, klubben holder svømmecamp, siger klubchefen.

Og det er der bestemt behov for, for klubben har ligesom mange andre landet over været hårdt ramt af det seneste års coronanedlukning, og det har betydet færre medlemmer.

- Det har været enormt frustrerende på mange områder, lyder det fra Jan Hansen.

Større risiko for ulykker

At svømmehallerne har været lukkede, og mange skolebørn har haft langt mindre svømmeundervisning det seneste år, kan risikere at betyde flere ulykker i vandet i fremtiden, vurderer klubchefen.

- Det vil betyde en væsentlig større risiko for drukneulykker, hvis børnene ikke kan svømme, og vi vil opleve en årgang på landsplan, som har en forhøjet risiko for drukneulykker i fremtiden. Det er enormt bekymrende, mener Jan Hansen.

Det siger måske sig selv, men hvorfor er det vigtigt, at børnene relativt tidligt lærer at svømme?

- Man kan jo dø, hvis man ikke kan svømme. Det er det væsentligste argument. Alt andet idræt kan man gå til det, fordi det er sjovt, eller fordi man gerne vil i bedre form, men svømning er med til at redde liv.

Derfor håber klubchefen, at mange forældre får tilmeldt deres børn til svømning i den kommende tid, eksempelvis ved at melde sig ind i Køge Svømmeklub, for at indhente det tabte. Klubben har lige åbnet for tilmeldinger, og der er allerede en del fuldt bookede hold og flere børn på venteliste, så svømmeklubben overvejer nu på at oprette flere hold.

- Jeg vil helt klart anbefale forældre at tænke over, om deres børn har lært at svømme. Og det er ikke nok bare at kunne hoppe i vandet og plaske lidt rundt. Man siger, at for at være svømmeduelig skal man kunne svømme 200 meter uden pause, understreger Jan Hansen.