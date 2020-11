Det plejer at være så hyggeligt, fortæller Ole Poulsen fra Odd Fellow i Køge, som med tungt hjerte er nødt til at aflyse juleaften for dem, som sidder alene. Arkivfoto

Odd Fellow aflyser jul for enlige: - Det gør ondt

Køge - 25. november 2020 kl. 05:27 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

- Det gør bare så ondt. Ole Poulsen lægger ikke skjul på, at det har været en svær beslutning, som Odd Fellow Ordenen i Køge har måttet træffe om at aflyse juleaften for enlige. Men logen tør ikke gennemføre det velgørende arrangement ud fra risikoen for coronasmitte.

- Vi har valgt at aflyse af hensyn til corona. Når der er et forsamlingsforbud på ti personer, giver det heller ingen mening at gennemføre. Vi plejer at være 50-55 gæster juleaften, og vi skal regne med, at nogle af dem er i risikogruppen, siger Ole Poulsen.

Arrangementet plejer at begynde klokken 12 juleaften. Så er der traditionel julemiddag med flæskesteg og ris a la mande, hvorefter gæsterne synger julesange, danser om juletræet og pakker gaver op. Men det bliver der ikke noget af i år.

Mange følelser - Der er mange følelser i det her, vil jeg godt indrømme. Vi ved, hvor mange mennesker vi skuffer. Der er nogen, som virkelig kommer til at mangle et sted at holde jul. Nogle har været med i 10-15 år. For dem vil det være en rigtig trist situation, for det her er måske det eneste sted, hvor de kan deltage, fortæller Ole Poulsen og peger på, at andre arrangører af juleaftens-fester står i samme situation. Så der er heller ikke andre steder at gå hen for dem, som ellers skal sidde alene.

Derfor har alle idéer været vendt for at se, om man kunne finde en løsning. Men forgæves.

- Vi har håbet indtil det sidste og troet på, at det kunne lade sig gøre at gennemføre arrangementet. Der har været arbejdet på alternative måder at afholde det på. Vi har trukket beslutningen om at aflyse så længe som muligt og vendt alle sten for at finde ud af, hvad vi kunne gøre. Havde der bare været forsamlingsforbud på 50, så havde vi turdet trykke på knappen, fortæller Ole Poulsen.

Odd Fellow har allerede modtaget flere henvendelser fra mennesker, som tidligere har deltaget i juleaften-arrangementet.

- Vi har haft flere af dem, som tidligere har været med, der har ringet og spurgt, om det bliver til noget. Det her er måske nogle af dem, som heller ikke i hverdagen får besøg, som kunne have en dag i samvær med andre. Men vi er nødt til at erkende, at det kan vi ikke hjælpe med i år, siger Ole Poulsen.

Til gengæld lover Odd Fellow, at de vil vende stærkt tilbage med juleaften for dem, som sidder alene, til næste år.

Odd Fellow har også været nødt til at aflyse det årlige julemarked, som skulle have været afviklet i weekenden.

Odd Fellow har holdt juleaften i Køge i 30 år.