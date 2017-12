Se billedserie 32-årige Marie Møller er nyvalgt byrådsmedlem og skal i de kommende fire år repræsentere Socialdemokratiet. Hun ser frem til arbejdet i Kultur- og Idrætsudvalget og Klima- og Planudvalget og vil kæmpe for øget borgerinddragelse og et styrket nærdemokrati. Foto: Kim Rasmussen

Nyvalgt politiker: Man må engagere sig

Køge - 29. december 2017 kl. 19:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingsvalget i juni 2015 blev ganske skelsættende for 32-årige Marie Møller.

Nok havde hun i sine 20'ere barslet med tanken om at blive politisk aktiv, men det var det - for hende - særdeles skuffende valgresultat, som gjorde, at hun måtte sætte handling bag tankerne.

- Jeg var lidt sur over det hele. Der var alt for meget mudderkast og personfnidder, konstaterer Marie Møller med tydelig østjysk dialekt, da hun har budt DAGBLADET velkommen i sit idylliske landsted et par kilometer syd for Vedskølle.

- Jeg havde længe tænkt over, at jeg gerne ville være medlem af et parti, men havde ikke kunnet finde et parti, hvor jeg var enig i hele partiets politik. Men det er også okay, er jeg siden kommet frem til. Og hvis man ønsker at forandre noget, må man jo engagere sig, siger Marie Møller til avisen.

Det blev Socialdemokratiet, der fik hendes indmeldelse. Den 21. november blev hun valgt ind i Køge Byråd med et personligt stemmetal på 146 og på valgløfter om mere nærdemokrati, trafiksikkerhed, styrket fokus på kultur- og idrætslivet og meget andet.

