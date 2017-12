De blå partier skal bruge den kommende valgperiode til at nærme sig hinanden, mener Venstres nyvalgte byrådsmedlem, Ken Kristensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nyvalgt Venstre-politiker: Blå partier skal droppe skyttegraven

Køge - 13. december 2017 kl. 20:11 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De blå partier skal komme op af skyttegraven og i stedet begynde at samarbejde om at få borgerlig politik igennem. Sådan lyder analysen af valgresultatet fra den nyvalgte Venstre-politiker Ken Kristensen og Venstre i Køge.

- Det er helt essentielt, at man som politiker og borgerligt parti må gøre op med tankegangen om os frem for de andre. De borgerlige partier bør kunne løfte sig op i et højere perspektiv og samlet kunne lave et valgforbund til glæde og gavn for de borgerlige vælgere og den borgerlige politik. Skyttegravs-tankegangen om, hvad der isoleret er bedst for ens eget parti i stedet for at se det store, borgerlige billede, er ikke fremmende for demokratiet eller borgernes tiltro til politikerne. Risikoen for, at de sidste stemmer går til et andet borgerligt parti, bør være bedre end, at de blot går til spilde og man herved mister afgørende mandater, siger Ken Kristensen.

Hans analyse sigter blandt andet på, at det forud for kommunalvalget den 21. november ikke lykkedes at samle de borgerlige partier i et fælles blåt valgforbund. I stedet stod blå blok med hele fire borgerlige valgforbund.

- Ved det forrige valg i 2013 var vi i valgforbund med Demokratilisten, NærDemokratiet og Liberal Alliance. Den gang fik Venstre to mandater på deres bekostning. Denne gang var der flere partier, der ikke turde gå i valgforbund af frygt for at miste til et større parti. Men jeg synes, at det er et helt forkert perspektiv i forhold til at få borgerlig politik igennem i fællesskab, siger Ken Kristensen.

Han peger videre på, at konsekvensen af de mange blå valgforbund på valgnatten blev, at den borgerlige blok sandsynligvis gik glip af et til to mandater.

- På lange bane er det skadeligt for den borgerlige politik, at vi ikke kan finde ud af at lave valgforbund. Vi må kunne se, hvad der er gavnligt for den borgerlige politik, frem for vores eget parti. Det er trods alt bedre, at det mandat går til et andet blåt parti, end at det går til spilde, især når vi i Køge Kommune er så lige mellem rød og blå blok. Der er det ekstra vigtigt, at vi kan finde ud af at lave det valgforbund. Det kunne de i rød blok, det kunne vi ikke i blå. Havde vi kunnet det, havde vi fået et mandat eller to mere. Konservative var meget tæt på at få det femte mandat. Det kunne de have fået, hvis de havde været med i et stort valgforbund med os. Det kunne have fået stor betydning på valgnatten, påpeger Ken Kristensen.

Et sådan valgforbund kunne måske også have givet Dansk Folkeparti et ekstra mandat.