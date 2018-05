26-årige Dennis Degn fra Køge er nyudlært bygningsinstruktør, og i dag modtager han et legat af Dansk Byggeri. Foto: EUC Sjælland

Nyudlært bygningsinstruktør får flot hæder

Køge - 24. maj 2018

Som 17-årig fik Dennis Degn fra Køge besked på, at han var for ordblind til at tage en uddannelse. Det huede ham ikke, da han vidste, at han havde evnerne til at uddanne sig, og at han skulle have noget ud af livet. Det var mødet med en vejleder på en erhvervsskole, der bemærkede, at hænderne var skruet ordentlig på den unge mand, skriver EUC Sjælland i en pressemeddelelse.

I mødet med værkstedet lærte Dennis på nye måder - undervisningen kom ud over bøgerne, og det fik ham til at blomstre op i stor stil. Han var aldrig bleg for at udrette noget og han havde en ordenssans, som lærerne sjældent så hos andre. Dennis' pauser var korte, for der skulle arbejdes.

Den 26-årige bygningsstruktørsvend fra Køge har nu modtaget sit svendebrev, og i dag er han i Odense for at modtage et legat på 7.500 kroner uddelt af Dansk Byggeri. Legatet uddeles for at fejre de unge, der modtager medaljer ved deres svendeprøve.

Dennis Degn arbejder i dag som svend hos Morten C. Henriksen.