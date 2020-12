Vinderne af priserne fra Nytårkuren 2020. Foto Claus Sall

Send til din ven. X Artiklen: Nytårskur foregår online - og du kan være med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårskur foregår online - og du kan være med

Køge - 20. december 2020 kl. 05:47 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Grundet de seneste restriktioner som følge af COVID-19 smittetrykket, har Connect Køge valgt ikke at afholde en fysisk nytårskur i januar 2021. Prisuddelingen Made in Køge vil fortsat blive afviklet blot virtuelt. Fra tirsdag den 22. december er det muligt at stemme på favoritterne blandt de nominerede.

Connect Køge har arbejdet med planerne for at samle erhvervslivet til et fælles skulderklap og en anerkendelse af den ekstraordinære indsats med prisuddeling ved årets nytårskur i januar. Men endnu engang har corona sendt en skrue bold, så fejringen af Køgeområdets mange succesfulde virksomheder igen må skifte format.

- Som så mange af Køges virksomheder, arbejder vi med både plan A, B og C for vores aktiviteter i øjeblikket. Og tager hele tiden bestik af situationen. Vi må derfor undvære at samle og hylde vores nominerede med en fest i januar. Men så gør vi noget andet! Vi skal stadig kåre vinderne og uddele årets trofæer, fortæller Connect Køges direktør Allan Munch, og forklarer:

- I en tid, der kan synes både fortvivlet og ensom, vil vi gerne være med til at sprede lidt håb og kærlighed. Så når vi kender resultatet af den store afstemning og juryens valg, vil vi køre rundt og overraske vinderne, så de kan få deres velfortjente skulderklap og trofæer - med god afstand.

Alle kan være med til at sprede lidt håb og kærlighed og give en "high five" på sikker afstand. Fra tirsdag den 22. december og over julen og nytår kan man nemlig stemme på sin favoritnomineret på Connect Køges hjemmeside og på den måde være med til at afgøre, hvem der skal løbe med årets trofæer.

Siden sommerferien har en jury af erfarne erhvervsfolk, på baggrund af de mange indstillinger fra de lokale borgere, hver uge valgt en ny nomineret til en af de fem priser i Made in Køge. På Connect Køges hjemmeside kan man læse alt om de driftige folk, de fantastiske teams, de bæredygtige initiativer, de kreative iværksættere og de ambitiøse eksportvirksomheder, som fortjener at blive hædret.

- Vi sætter med prisuddelingen Made in Køge fokus på alle de enormt dedikerede og dygtige mennesker, der findes rundt omkring i Køgeområdets mange virksomheder. Vi vil bringe de gode historier om ambition og passion frem i lyset - til anerkendelse og inspiration, understreger Allan Munch.

I den sidste uge i januar vil der hver dag blive afsløret og fejret en ny vinder på Connect Køges Facebook. Alle kan følge med, når direktøren tager på besøg og overrasker vinderne med konfetti og balloner. Og på den måde kan alle være med til at hylde vinderne på sikker afstand.

Læs mere om de fem priser, og stem på de nominerede fra den 22. december og frem til den 10. januar 2020 på Connect Køges hjemmeside på www.connectkoege.dk under Nytårskur.