Nytårsknaldet støtter ungdommen

Det siger knald nytårsaften, men for fodbolden i Ejby IF kan braget høres langt ind i 2021.Overskuddet fra det årlige fyrværkerisalg er nemlig en vigtig del af økonomien i fodboldafdelingen, hvor det sikrer gode forhold for børne- og ungdomsspillere.De frivillige har de seneste dage haft travlt med at sælge krudtet, og foreløbig tyder det på, at et knap så spændende 2020 skal afsluttes med et ordentlig festfyrværkeri. Foto: Torben Thorsø