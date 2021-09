Liberal Alliance og Nye Borgerlige i Køge går nu i valgforbund sammen. Foto: Elmer Madsen

Nyt valgforbund: Små partier går sammen

Køge - 29. september 2021 kl. 15:13 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Liberal Alliance og Nye Borgerlige i Køge Kommune går nu sammen i et nyt valgforbund, skriver onlinemediet hverdagsnyt.dk.

Ifølge mediet er det et såkaldt fornuftsægteskab mellem partierne. Der henvises hermed til, at det ofte er "en kendt sag, at små partier bliver "spist" af de store hvis de indgår et valgforbund sammen ifølge den d'hondtske metode, og derfor er det en fordel for mindre partier at indgå et valgforbund sammen."

Liberal Alliances spidskandidat Carsten Pedersen udtaler i den forbindelse til hverdagsnyt.dk:

- Liberal Alliance indgår i valgforbund med Nye Borgerlige. Efter at vi har analyseret forskellige scenarier har vi valgt at forlade valgforbundet med De Radikale og Det Konservative Folkeparti, for i stedet at indgå i valgforbund med Nye Borgerlige, udtaler han og fortsætter:

- Det er vigtigt for os at sikre en liberal stemme i byrådet. Vi indgår derfor i et rent teknisk valgforbund med Nye Borgerlige, og på den måde sikrer vi med en god sandsynlighed, at der i byrådet er nogle til at holde de store partier op på, at skatteborgernes penge skal bruges med omtanke, og at der skal fokus på mennesket frem for systemet, udtaler han.

Liberal Alliance og Nye Borgerlige var i valgforbund ved KV17, hvor valgforbundet kastede et mandat af sig som tilfaldt Liberal Alliance.

Nye Borgerlige havde frem mod november måneds kommunalvalg oprindelig indgået valgforbund med Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Nær-demokratiet.