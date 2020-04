Fremtiden for Køge som erhvevskommune skal være grønnere. Det forklarer Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune. Foto: Torben Thorsø

Nyt udspil: Industriby satser på grønt

Køge - 27. april 2020 Af Torben Thorsø

Vi skal ikke bare have vækst for vækstens skyld, men også tænke bæredygtigt og grønt.

Sådan lyder det i den nye Planstrategi 2020 for Køge Kommune, og her er borgmester Marie Stærke (S) klar til at tage valget mellem det sikre kort og satse på de virksomheder, der spiller ind med grønne idéer:

- Vi har allerede afvist virksomheder, der ikke hører til i Køge, fordi profilen ikke var rigtig, og det vil vi også gøre fremover. Vi har ikke altid valgt de nemme løsninger for kommunen, og nu er vi i den lukrative situation, at vi kan tillade os at vælge de virksomheder, der opfylder vores ønske om en grøn profil, siger hun.

Det er et opgør med de seneste 20 års »erhvervseventyr«, hvor Skandinavisk Transport Center har stået for en omfattende udbygning i udkanten af Køge.

- Vi har efterhånden nok logistikerhverv i kommunen, og fremover vil det være mere videnstunge erhverv, vi vil understøtte, lyder det ligeledes fra Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget i Køge.

Han har blandt andet store forhåbninger til det nye universitetssygehus og de afledte effekter herfra.

- Når sygehuset er etableret er det oplagt, at vi har fokus på at få nogle flere medico-virksomheder til kommunen og på den måde være en del af de ting som Danmark allerede ér stærk i, siger han og peger også på, at der kan være en gevinst i både at understøtte de forskerstillinger, der kommer på det nye hospital og så skabe arbejdspladser, hvor unge fra Campus Køge kan fortsætte arbejdet efter uddannelsen.