Flere børnefamilier har også tidligere givet udtryk for, at de savner et toilet ved stranden. Foto: Torben Thorsø

Nyt toilet vil koste op mod en halv mio. kroner

Køge - 01. august 2020 kl. 10:59 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Avisen har forelagt kritikken omkring de manglende toilet-faciliteter på Søndre Strand for Erik Swiatek (S), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Han har undersøgt sagen og blandt andet forhørt sig hos ETK.

- Det er korrekt, at der tidligere har været en toiletvogn der, hvor Lise Raahauge nævner, men det er en del år siden, og den blev nedlagt, da istandsættelsen af toilettet ved den gamle campingplads blev gjort færdig, forklarer han

- Så det er trods alt en del år siden, toilettet i den ende af Søndre Strand blev lukket.

Han forklarer videre, at det så til gengæld er i forbindelse med de store nybyggerier i den anden ende af Søndre Strand, at toilettet der blev revet ned, og der nu er blevet etableret en toiletvogn ved »Udsigten«.

- Men det er da helt korrekt, som Lise Raahauge påpeger, at der er lang afstand, og derfor vil jeg også tage muligheden for at etablere en toiletvogn ved Hotel Comwell op på vores næste udvalgsmøde i august, lover Erik Swiatek.

Bestemt ikke billigt

Men mere vil han ikke love, for det er bestemt ikke billigt at få etableret et nyt, offentligt toilet, konstaterer udvalgsformanden.

- Vores borgmester har også været lidt inde over sagen, og hun har bedt om at få lavet et prisoverslag, siger han.

- Og det viser, at det vil koste 50.000-120.000 i etablering - alt afhængig af stand - og 40.000-50.000 kr. om måneden i vedligeholdelse og rengøring.

- Det lyder umiddelbar voldsomt dyrt, tænkte jeg selv, da jeg hørte tallene, indrømmer Erik Swiatek.

- Men i dag er der en mængde regler, der skal følges, og vi lander højst sandsynligt nærmere de 120.000 kroner, fordi toilettet også skal være handicapvenligt.

- Så derfor kan der hurtigt løbe op i omkring en halv million kroner om året med sådan et offentligt toilet, men nu tager vi en drøftelse i udvalget og ser, hvor vi lander, slutter han.