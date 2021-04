Virksomheden Logicenters er begyndt opførelsen af flere store centre med en samlet størrelse på op til 68.000 kvadratmeter. Illustration: Logicenters

Nyt stort byggeri sat i gang på transportcenteret

Køge - 07. april 2021 kl. 16:17 Kontakt redaktionen

Første spadestik er taget til Logicenters 16.000 kvadratmeter store logistikcenter i Køge, og bygningen, der opføres med stort fokus på bæredygtighed, forventes at stå klar til udlejning i starten af 2022.

I 2020 købte Logicenters et grundareal på 160.000 kvadratmeter i Skandinavisk Transport Center i Køge, og i løbet af de kommende år vil den ambitiøse udvikler og -investor inden for logistikejendomme opføre anlæg på i alt 68.000 kvadratmeter i området. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Nu er det Allerførste spadestik netop taget, og opførelsen af det første af de planlagte logistikanlæg er gået i gang.

Ejendommen på på 16.000 kvadratmeter bygges med henblik på udlejning til klima- og miljøbevidste kunder og forventes færdigt til næste forår.

Blandt andet vil det bæredygtige byggeri have mulighed for at installere solceller på taget, fortæller Mattias Kettelhoit, Head of Logicenters:

- Vi er meget glade for at have taget det første spadestik til vores nye ejendom i Skandinavisk Transport Center. Køge har logistisk set en ekstrem god beliggenhed i Øresundsregionen i nærheden af Kastrup Lufthavn samt flere motorveje og havneanlæg. Vi ser frem til at byde velkommen til en kommende lejer af dette topmoderne og bæredygtige logistikanlæg, siger Mattias Kettelhoit.

Den korte vej til København og Malmö gør Køge til et strategisk nøgleområde inden for logistik og transport, idet motorvejene E20, E55 og E47 alle passerer Køge. Desuden ligger Køge Havn blot tre kilometer væk og tilbyder nem adgang til transport via Østersøen.