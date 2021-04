Nyt sognehus skal favne bredt

Hos den lokale kirke drømmer menighedsrådet om at kunne lave endnu flere aktiviteter i en kommende sognegård, som har manglet længe.

- For vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere, lyder det med et grin, da tre af menighedsrådets medlemmer er samlet for at tale om fremtiden for den fine, gamle kirke.