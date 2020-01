Nyt skyderi: To personer er ramt

Undersøger banderelation

Politiet har tidligere oplyst til DAGBLADET Køge, at man efterforsker bredt, men at man også har muligheden for, at der kan være en relation til bandekriminalitet for øje.

Torsdag aften var der en skudepisode i Gersagerparken i Greve, hvor der blev affyret skud mod to mænd, som sad i en bil. Ingen af mændene blev ramt. Politiet har siden efterforsket, om der er en forbindelse mellem de to skudepisoder.

- Vi har ingen konkrete holdepunkter for, om der er nogen sammenhæng eller om det er en tilfældighed, at der med to døgns mellemrum bliver skudt både i Køge og i Greve, sagde pressetalsmand for politiet, Martin Bjerregaard, torsdag til DAGBLADET Køge.