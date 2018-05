Se billedserie I weekenden var der arbejdsdag på Tjørnedalsvej i Slimminge, hvor det nye aktivitetsområde er placeret. Mindst 10-15 lokale hjalp til i løbet af dagen. Foto: Slimminge Grundejerforening

Nyt samlingssted i Slimminge skal styrke fællesskabet

Køge - 10. maj 2018 kl. 06:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mellem grønne ligusterhække og villaer med sorte tegltage ligger et nyt samlingssted for indbyggerne i Slimminge i udkanten af Køge Kommune. Det er i hvert fald målet med det omkring 360 kvadratmeter store område. Endnu er græsset ikke vokset helt op af jorden, og der er stadig godt med plads til flere bænker og legeredskaber.

I den seneste weekend var omkring 10-15 lokale ude at arbejde på området, hvor der nu er lagt fliser, opsat et bordbænke-sæt og to gyngestativ med beskyttende underlag. Bag initiativet står Slimminge Grundejerforening, der håber på at styrke fællesskabet i landsbyen med cirka 500 indbygere.

- Vi vil gerne lave noget, som folk kan samles om, fortæller Klaus Sørensen, som er en del af grundejerforeningen.

Han bor få meter fra det nye aktivitetsområde og oplever, at mange af områdets børn og unge ikke kender hinanden, fordi der mangler et sted at mødes i landsbyen.

- Der er ikke rigtig noget i Slimminge for at sige det mildt. Men med det nye område kan vi samle børnene, så de lærer hinanden bedre at kende, og på den måde kan forældrene også møde hinanden. Der er brug for at sætte gang i noget, så vi ikke ender som en soveby, påpeger Klaus Sørensen.

Stor opbakning Han understreger, at en større gruppe af lokale folk har hjulpet til med at stable aktivitetsområdet på benene. For nylig meldte også Landsbyforeningen Gørslev og Omegn sig på banen med fuld opbakning til samlingspladsen på Tjørnedalsvej.

- Det nye aktivitetsområde kunne være starten på noget nyt, hvor den negative spiral vendes. En mulighed for at få folk ud af haverne, få lært naboen at kende og give byen en ny identitet, skriver foreningen i et brev, der er vedlagt en ansøgning til Landsbypuljen om økonomisk støtte.

Netop den lokale opbakning har været stigende, fortæller Klaus Sørensen. Efter arbejdet med aktivitetsområdet for alvor gik i gang for godt og vel et år siden, er flere og flere kommet på banen.

- Nu kan folk endelig se det hele for sig, og opbakningen bliver større og større. Vi vil gerne helt i mål, men når tingene nu skyder op, kan folk se mulighederne, forklarer Klaus Sørensen.

Helt tilbage fra tiden med Skovbo Kommune fik Slimminge Grundejerforening lov til at benytte grunden, som Køge Kommune i dag ejer. Som del af aftalen står grundejerforeningen for den daglige drift, mens der fremover skal være en jævnlig kontrol, når aktivitetsområdet står klar.

Mangler stadig penge Målet med det nye område er også at fremme en sundere livsstil med de forskellige legeredskaber, der skal øge de unges mulighed for motion året rundt.

Indtil videre har projektet fået støtte fra Nordea-fonden med 15.000 kroner og Bjarne Jensens Fond, som har tildelt et legat på omkring 14.000 kroner. Den lokale grundejerforening har også selv smidt penge i aktivitetsområdet, ligesom Køge Kommune har støttet økonomisk.

Fremadrettet er der planer om etablere et »edderkoppenet«, som børnene kan kravle rundt i, mens også endnu et bordbænke-sæt og en »Vippe Hopper« er på tegnebrættet. Det kræver flere penge, og derfor er grundejerforeningen stadig på udkig efter interesserede sponsorer og flere midler fra gavmilde fonde.

Aktivitetsområdet bliver åbent for alle borgere - både unge og gamle- og forhåbningen fra grundejerforeninger er, at området kan stå klar til brug om en måneds tid.