Køge Idrætsparks kunstgræsbane fra 2007 har nu fået udskiftet kunstgræstæppet. Foto: Køge Kommune

Nyt kunstgræstæppe klar på den gamle bane

Køge - 30. oktober 2020 kl. 20:07 Kontakt redaktionen

Med et nyt kunstgræs på den gamle kunstgræsbane på Køge Idrætspark er betingelserne endnu bedre for spillerne - både herrerne og damerne - året rundt. Køge Boldklub roser ifølge en udsendt pressemeddelelse fra kommunen samarbejdet omkring den nye bane, som netop er taget i brug

»Tæppet var så slidt, at en kamp mest af alt mindede om gadefodbold. Men nu har den gamle fodboldbane bag ved selve stadion på Køge Idrætspark fået spritnyt kunstgræs,« lyder det i pressemeddelelsen.

Det nye kunstgræs betyder, at der uanset vejret for alvor kan spilles igennem af både drenge, piger, herrer og damer. HB Køges damer markerer sig i øvrigt rigtig flot i den landsdækkende liga med en andenplads - bare tre point efter Brøndby.

Den gamle banes kunstgræs var etableret tilbage i 2007, så det var åbenlyst, at den trængte til at blive udskiftet. Tidligere i år suspenderede regeringen det såkaldte anlægsloft for at tilgodese et erhvervsliv, der var plaget af nedlukninger i forbindelse med corona-krisen. Muligheden blev grebet af Køge Kommune, som valgte at fremrykke anlægsinvesteringer for knap 33 millioner kroner - heriblandt altså det nye kunstgræs på den gamle bane:

- Det giver god mening, at vi har sat gang i en række anlægsinvesteringer, som kommer både borgere og erhvervsliv til gavn i en tid, hvor vi godt kan bruge noget at glæde os over. Det nye græs klæder i den grad den gamle bane, udtaler formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S).

Siden slutningen af august måned er der blevet arbejdet på banen. Kunstgræsset er nu på plads, og i løbet af næste uge bliver de sidste ting udenom banen færdiggjort.

- Jeg er særdeles begejstret for, at det lykkedes at få et nyt tæppe med i forbindelse med fremrykning af anlægsinvesteringerne. Det har længe været et stort ønske fra brugerne. Det er vigtigt, at vi har fokus på at holde banerne ordentligt ved lige. En så central bane er desuden også udsat for meget slitage, udtaler formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork (DF) i pressemeddelelsen.

Også formanden for Køge Boldklub er rigtig godt tilfreds med, at den nye, lækre kunstgræsbane er på plads:

- Herfra skal lyde en stor tak til Køge Kommune, der hurtigt fik arbejdet igennem, til ETK, rådgiveren og leverandøren af kunstgræsbanen og andre involverede parter. Det har været en god og konstruktiv proces hele vejen igennem, udtaler Brian Hansen.