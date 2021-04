Se billedserie Bente Kragh Ingvorsen.

Nyt klinikfællesskab i Køge

Køge - 03. april 2021

Tirsdag den 6. april slår Huset for Udvikling og Velvære dørene op til et nyt klinikfællesskab, hvor fem fagfolk er gået sammen om at tilbyde træning, velvære og behandlingsforløb til hele familien. Fremover kan man finde zoneterapi, kranio sakral terapi, sansemotorisk- og kognitiv træning, undervisning for børn samt fødselsforberedelse under ét tag i Køge - til glæde for borgere i alle aldre.

Mens corona i årets første måneder satte en stopper for mange planer, har fem fagfolk i Køge brugt ventetiden på at sætte rammerne for et nyt klinikfællesskab: Huset for Udvikling og Velvære på Strandvejen 99.

Mette Dyrlund Aagaard og Malene Hansen, med speciale i børns motoriske udvikling, indlæring og kognitiv træning har siden 2018 holdt til på adressen. Men nu rykker tre nye fagfolk ind: Bente Kragh Ingvorsen, zoneterapeut, Mette Toft, kranio sakral terapeut og Caroline Kragh Hurup, jordemoder og certificeret ammevejleder (IBCLC).

De fem fagfolk tilbyder forskellige lærings- og udviklingsforløb samt alternative behandlingsformer. Fælles for dem alle er et fokus på velvære og et liv i fysisk og psykisk balance.

Fælles vision og mange tilbud

- Vores fælles vision er at se det hele menneske og medvirke til det gode liv i alle aldre, uanset udfordringer. Hvis man ønsker at opsøge andre behandlingsformer, end dem, man finder i offentligt regi, kan det være lidt af en jungle at finde ud af, hvor man skal gå hen. Det vil vi nu gøre nemmere ved at samle vores forskellige tilbud ét sted i Køge, fortæller Mette Dyrlund Aagaard på vegne af de fem fagfolk.

- Ideen med at samle kræfterne under et tag betyder også, at vi kan foreslå det helt rigtige tilbud til den enkelte. Vi ved hver især, hvad vi er dygtige til, men vi ved også, hvad de andre i huset kan tilbyde. På den måde kan vi vise klienter videre, hvis vi mener de vil have mere gavn af et andet tilbud. Den tilgang er vigtig for os, for den er 100 % ærlig og skaber værdi for vores kunder, tilføjer Bente Kragh Ingvorsen.

Huset for Udvikling og Velvære er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger med mulighed for at overholde alle retningslinjer. Åbningsreceptionen finder sted senere på året, når restriktioner og forsamlingsforbud tillader en festlig fejring af det nye klinikfællesskab.