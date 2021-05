Se billedserie Butikschef Christopher Espensen slænger sig i en stol lavet af - lava! Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nyt inspirationshus er en øjeblikkelig kæmpesucces

Køge - 05. maj 2021 kl. 10:22 Af Henrik Førby jensen Kontakt redaktionen

Allerede når man parkerer sin bil foran den træbeklædte facade og går gennem den volumniøse svingdør til Køges nye bolighus fornemmer man, at der venter en særlig butiksoplevelse hos Køges nye inspirationshus VICA.

Man bliver ikke skuffet: De 1800 kvadratmeter rummer 1200 kvadratmeter butik og de to afdelinger har mere end 20 opstillede orangerier, drivhuse, udestuer og pavilloner - alle indrettet med interiør, der helt bevidst vækker kundens drømme om fritidsliv med masser af lys og varme tæt på naturen. Et sted har man indlagt en vinkælder i orangeriet, et andet sted får en pumpe og ultralyd kunstig røg til at stige op og en svag knitren breder sig fra en specialdesignet "pejs" i rummet, hvor lyset strømmer ind fra alle sider. Afslappet luksus synes at være det gennemgående tema i forretningen, som snart også giver mulighed for at købe sig en kop kaffe eller små lækkerier til sig selv eller børnene, der også har fået tildelt deres eget legerum.

Mere end et showroom Ved et sofaarrangement i det inderste butikslokale giver en storskærm mulighed for at vise præsentationsvideoer, så kunderne kan fokusere på informationen, inden de bevæger sig videre - eksempelvis til en udestue placeret uden for bygningen for at give den autentiske oplevelse af uderummets varme og lys.

- Butikken skulle meget gerne være en oplevelse - ikke bare et showroom. Og når du sidder med vores katalog i hånden, kan du ikke undgå at blive forelsket, mener butikschef og salgsansvarlig Christopher Espensen.

Til ære for fotografen slænger han sig i en aflang kurvestol lavet af et helt specielt, sort materiale.

- Jeg plejer at sige, at folk må få stolen, hvis de kan gætte materialet, griner butikschefen.

Det kan fotografen og Deres Udsendte trods behjertede forsøg ikke. Det viser sig, at kurven er lavet af - lava!

Ro, lys og liv Vica Danmark blev etableret i 2004 af de to tømrere Carsten Burles-Piihl og Anders Christiansen. Fra første færd har konceptet med salg og opførelse af udestuer, orangerier, drivhuse og pavilloner af høj kvalitet vist sig at være en helt rigtig satsning. Danskerne har for alvor fået øjnene op for den livskvalitet, der ligger i at udviske grænserne mellem ude- og indeliv. Ro, lys og liv som Vica selv formulerer det i sit katalog. I dag er virksomheden en af landets største på sit område med salg til privatpersonheder, virksomheder og offentlige institutioner. Hovedafdelingen ligger i Kolding og i februar måned åbnede afdelingen i Køge på Industrivej 2. Trods coronatiden har kunderne straks fundet vej til butikken, fortæller Christopher Espensen.

- Sidste år solgte vi 996 udestuer og orangerier og vi søger faktisk efter sælgere i øjeblikket. Kunderne kommer fra store dele af Sjælland og vi har valgt at placere butikken i Køge, fordi logistikken er så god med motorvejen tæt på butikken. Både i weekenden og på hverdag har vi masser af kunder - vi skal bestemt ikke klage, siger Christopher Espensen.

Typehusfirma i glas Ønsker man sig et udehus af glas, er der mulighed for at få den nødvendige faglige rådgivning hos Vica, der gerne hjælper kunden med hele processen - lige fra rådgivning omkring udformning af huset til opmåling, ansøgning om byggetilladelse til den konkrete opførelse af udestuen, orangeriet eller pavillonen.

- Vi sælger tryghed og vi betragter os selv som et typehusfirma - vi arbejder bare i glas, forklarer Christopher Espensen.

Køb møblerne med Ansvaret for indretningen af interiør i forretningens to afdelinger ligger hos RUMM-Living, der også har webshoppen rummliving.dk. De arbejder med at appellere til kundernes boligdrømme og forestillinger om tilføre deres egne hjem elementer af afslappet luksus. Det lykkes i stort omfang. Det udstillede interiør af mærker som RummLiving, Living Flames og House Doctor er altsammen til salg og udskiftes løbende. Mange får lyst til simpelthen at købe et fuldt møbleret orangeri - en erfaring, som efter de to første år, fik Vica Danmark til at åbne for salg af interiør.

- Indretningen skal gerne give folk en ide om, hvordan det kunne se ud hjemme hos dem selv, udtaler Josephine Rasmussen, som er konsulent i Køge.