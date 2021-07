- Jeg tror på, at vi bliver stærkere i fællesskab. Tanken er også, at det skal være et netværk, hvor vi lærer hinanden at kende og kan hjælpe hinaden med gode råd og trække på hinandens erfaring, siger Anders Ørsager om det nye musiknetværk. Foto: Lars Andersen

Nyt initiativ: Nu skal Køge være en stærk musikby igen

Køge - 06. juli 2021

- Da jeg voksede op i Køge i slut-80'erne og selv startede med at spille musik, var der et livligt og synligt musikmiljø i byen. Der var bands i alle aldre, alle mulige genrer, et stort klassisk musikmiljø, mange kor, små lokale spillesteder, og den generelle opfattelse hos køgeborgeren var, at "Køge - det er jo en musikby!"

Sådan lyder beskrivelsen fra Anders Ørsager, der er souschef ved Køge Musikaftenskole, og som nu har en konkret ambition om at revitalisere Køges status som musikby ved at skabe et nyt netværk for de lokale musikere, bands, kor og andre, der er noget ved musikken.

- Da jeg begyndte at grave, så endte det faktisk med, at der er mere end 50 bands og kor, som kan siges at være hjemmehørende eller have tilknytning til Køge. Det er ret overvældende og bekræftende. Men lige så positivt det kan synes, så er det også virkelig skræmmende, at ingen af dem faktisk kender til hinanden. Jeg har snakket med alle bands, og når jeg spørger, hvilke andre bands de kender, så er det max to andre bands. Der er altså lokal musik i Køge, men den er stort set usynlig, siger Anders Ørsager.

Det skal 'Køge Spiller Igen' gøre noget ved. Oprindelig havde Anders Ørsager samlet 17 bands, solister og kor, der skulle have spillet på scenen ved Braunstein på Søndre Havn i denne måned, men han har i stedet valgt en mere langtidsholdbar løsning:

Månedlige koncerter

Den samlende begivenhed i det nye netværk skal således være en månedlig Køge Spiller Igen-dag, hvor tre-fire orkestre og kor vil optræde for et publikum. Anders Ørsager forestiller sig en billetpris på eksempelvis 50 kroner, og hele entréindtægten skal gå til musikerne.

Hensigten er at spilleaftenerne skal flytte rundt i kommunen, og initiativtageren forestiller sig både Borup Kulturhus, Teaterbygningen i Køge og Nettos centrallager i Skandinavisk Transportcenter som mulige spillesteder.

- Det vil være fantastisk, hvis vi kan komme rundt i alle hjørner af kommunen, siger han om arrangementerne,

- Idéen er, at det skal være et sted, hvor lokale musikere kan prøve deres materiale af. Det kan være al slags musik - det skal bare have en relation til Køge. Det skal altså være et netværk for dem, der gerne vil ud og spille, siger Anders Ørsager, som vil præsentere en række forskellige genrer hver gang.

- Det ligger tæt op ad den svenske alsangstradition. Der er en pointe i at blande blod, så man kan være med til at inspirere hinanden - jeg har altid syntes, det er spændende, når noget opstår mellem genrerne, forklarer han.

Skøn rodebutik

Køge Spiller Igen bliver altså en skøn "rodebutik" af rock, pop, jazz, korsang, folkemusik, viser og alt muligt andet, og Anders Ørsager er allerede nu i gang med at finde spillesteder for at skabe rammen om det nye musikalske fællesskab.

- Som ungt nysgerrigt menneske med rockhår, var der i sin tid bands at se op til, caféer hvor man kunne spille sine spæde sange første gang, og en talentkonkurrence hvor man kunne vinde en indspilning i et rigtigt studie. Musikskolen spillede en afgørende rolle og der var øvelokaler i kælderen på Teaterbygningen, et meget aktivt musikliv på gymnasiet, en lokal musikforhandler og mange lokale voksenbands, så var fødekæden og den lokale idoldyrkelse var indlysende. Så gik der en masse år, hvor jeg studerede sang på Rytmisk Musikkonservatorium i København og turnérede verden rundt med mit a cappella-band Basix. Men nu er jeg vendt hjem, fordi jeg gerne vil give noget tilbage til den by, som gav mig så meget, siger Anders Ørsager.

- Vi er flere professionelle musikere, som er vendt hjem til Køge, og alle er enige om, at der er masser af potentiale, men ingen har tændt bålet, tilføjer han.

Stærkere i fællesskab

Udover koncertarrangementerne ser han også spændende perspektiver i at danne et netværk, hvor folk kan hjælpe hinanden og lære af hinandens erfaringer.

- Jeg tror på, at vi bliver stærkere i fællesskab. Tanken er også, at det skal være et netværk, hvor vi lærer hinanden at kende og kan hjælpe hinaden med gode råd og trække på hinandens erfaring. Det kan for eksempel være i forhold til at inspirere hinanden til at komme ud over rampen. Nogle orkestre i Køge er skidegode til at gøre opmærksom på sig selv - det gælder for eksempel bandet Fusia - så man kunne eksempelvis lave en aften, hvor de fortæller om, hvad der fungerer for dem rent markedsføringsmæssigt, siger Anders Ørsager, som også vil undersøge mulighederne for at etablere et sted med øvelokaler i lokalområdet - for eksempel i et industrikvarter.

- Der findes ikke ét eneste øvelokale for voksne bands, og det må være en mangelvare. Igen handler det om at skabe rammerne for udfoldelse. Det er jo også svært at spille håndbold, hvis ikke der er en idrætshal, siger han.

Den første koncert i Køge Spiller Igen ventes at finde sted i løbet af september.