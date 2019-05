Lokale håndbryggere er nu gået sammen om at stifte Køge Håndbryggerlaug, som i fremtiden skal samle områdets lokale håndbryggere og skabe en platform og et forum, hvor de kan diskutere brygteknikker, humletyper og meget andet. Til højre ses Simon Carlsen, som sammen med Jonas Madsen (i midten) er idemænd, mens Rasmus Birkedal (til venstre) er bestyrer af Hugos Kælder, som forventes at få flere af laugets øl på fad. Foto: Anders Fallesen

Nyt håndbryggerlaug gør klar til stor øldag

Efter den nylige dannelse af Køge Håndbryggerlaug skal omkring 25 hobby- og håndbryggere fra Køge og omegn nu have lidt foreningsformalia på plads, inden de for alvor kan komme i gang med det, som det handler om; at brygge, smage, bedømme og diskutere håndbrygget øl i alverdens afskygninger.

- Det helt store arbejde bliver nu at samle det alle trådene, for der er et ganske stort spænd i medlemmerne. Både aldersmæssigt og forhold til, hvor ofte man brygger øl. Nogle brygger kun et par gange om året, mens jeg, eksempelvis, af og til brygger flere gange på en weekend, siger han til DAGBLADET.

- Nu handler det om at få lagt en slagplan frem mod Køge Øldag i august for at finde ud af, hvem der gør hvad. Vi skal have sendt indmeldingsblanketter og maillister ud, have koordineret med Wika Meny og Hugos (der begge har været positive over for at afsætte håndbryggerlaugets øl, red.). Og så skal vi selvfølge have brygget noget øl, smagt og udvalgt det bedste, som vi forhåbentlig kan servere ved Køge Øldag. Vi skal gerne rykke nu, hvor vi har lidt momentum, siger den lokale ølentusiast.