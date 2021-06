KØS Museum har stået for et lidt anderledes oplæg til den nye kunstfestival, end hvad politikerne i Køge egentlig havde forestillet sig. Foto: Torben Thorsø

Nyt fokus med kunstfestival

Køge - 16. juni 2021 kl. 17:37 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

En kommende pilotudstilling med med titlen »Hummings« er startskuddet på den kunstfestival, der skal gøre Køge mere kendt i kunstneriske kredse.

Det hed oprindelig Køge Kunstfestival og planen var egentlig at første udgave af festivalen skulle sætte fokus på den omfattende udbygning i Køge Nord og bringe kunsten i spil hér. Nu er det dog blevet til en »udstilling«, der tager udgangspunkt i området lidt mere østpå, omkring selve Køge og Køge Bugt.

- Det var oprindelig også mit ønske, at der skulle være fokus på Køge Nord, men der har været flere møder i styregruppen og så er KØS kommet med det her oplæg, fortæller Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

Han henviser til den kommende »udstilling«, som KØS Museum for kunst i det offentlige rum kalder den pilotudgave af projektet, der oprindelig havde arbejdstitlen Køge Kunstfestival. Der var også oprindeligt lagt op til borgerindragelse om den nye festival i Køge Nord, men det har altså ikke være relevant alligevel.

- Det ér dog stadig meningen, at projektet senere skal brede sig ud til andre dele af kommunen, pointerer udvalgsformanden.

Køge Kommune har i alt afsat halvanden million kroner til projektet - med en halv million per år - der er tænkt som en tilbagevendende begivenhed, hvert tredje år.

Anders Ladegaard Bork roser KØS museum for, at have medvirket til at rejse en stor del af finansieringen via fonde, der altså har støttet den første udgave af projektet med et større, samlet beløb.

En del af visionen i Køge Kommunes hensigt med den tilbagevendende festival er blandt andet, at de enkelte år med udstillinger og andet skal efterlade blivende kunstværker i kommunen.

- Det er stadig hensigten, at de tilbagevendende arrangementer gerne må efterlade nogle semipermanente eller blivende skulpturer i kommunen, siger han.

Det er også meningen, at den tilbagevendende »kunstfestival« som Køge Kommune oprindeligt lagde op til skal være med til at udbrede kendskabet til Køge som en by og kommune, hvor der er store kunstoplevelser at komme efter.