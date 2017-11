Der skal etableres et nyt udvalg i Køge Kommune, som skal inddrage borgerne, fortæller Niels Rolskov (EL). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nyt flertal lover »hurtigtarbejdende« udvalg og omfartsvej i 2020

Køge - 24. november 2017

Det nye flertal i Køge Kommune med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten har brugt de seneste dage på at diskutere politik og kommet frem til en række punkter, som nu står øverst på deres politiske dagsorden.

Køgenserne skal mødes på en ny måde, og der skal etablerets et »hurtigtarbejdende« udvalg, som kan inddrage kommunens borgere. Sådan lyder et af løfterne fra det nye politiske flertal i Køge, som i en pressemeddelelse tegner konturene for deres fremtidige samarbejde.

- Arbejdet kommer til at starte op i et hurtigtarbejdende udvalg, hvor vi inddrager borgerne. I udvalget skal der også ses på mulighederne for en borgerrådgiver, der kan støtte borgere, som føler sig »klemt« i systemet, siger Niels Rolskov (EL) i pressemeddelelsen.

En omfartsvej uden om Borup har været en mærkesag for blandt andet Liberal Alliance, og i det nye flertal står dette også højt på den politiske dagsorden.

- Det er glædeligt, at den øvrige flertalsgruppe også bakker op om forslaget om at sætte omfartsvejen på budgettet i 2018, således at vejen forventes endelig at åbne for trafik i 2020, siger Jeppe Lindberg (LA).

Hos Dansk Folkeparti har man fået sat fokus på udviklingen af Køge Marina, og det glæder partiets gruppeformand og nye 1. viceborgmester, Bent Sten Andersen (DF).

- Køge Marina har erhvervshavnen som nabo, og vi anerkender, at erhvervshavnen skal kunne drive sin forretning og ikke blive begrænset af Marinaen. Derfor skal vi finde en vej, hvor begge parter er tilfredse og huske på, at det ene ikke udelukker det andet, siger han.

Hos Socialdemokratiet glæder man sig over det nye samarbejde i flertallet, ligesom man også er klar til at samarbejde bredt med alle byrådets partier.

- Vi ønsker at gøre op med blokke, flertal og mindretal og løbende inddrage alle partier i politikudviklingen, siger borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.